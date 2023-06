Fin de vie : les axes de l’action gouvernementale

@Legestr glaz

Précisions : diabète et hémoglobine glyquée.

Diabète et érection sont donc étroitement liés ; cette relation est même tellement forte, que certains experts ont proposé de dépister le diabète chez les hommes en leur posant des questions sur leur érection.

La dysfonction érectile est une complication plus fréquente chez le patient diabétique que dans la population générale. Sa présence sous-entend souvent une atteinte cardiovasculaire. Le but de ce travail est d’évaluer la prévalence de la dysfonction érectile et les facteurs associés.

Au total 76 patients ont été retenus dans les études. Leur âge moyen était de 58,55 ans. Près des 3/4 (72,37 %) des patients avaient plus de 50 ans. Plus des 2/3 (69,74 %) des patients présentaient une dysfonction érectile. L’hémoglobine glyquée était supérieure à 7 % chez 65,79 % témoignant d’un déséquilibre chronique chez la majorité des patients. L’hypertension artérielle, le déséquilibre glycémique chronique et l’ancienneté du diabète étaient significativement associés à la dysfonction érectile après la régression logistique avec des valeurs de p respectivement égal à 0,0011, 0,008 et ˂ 0,001.« ...



... »Entre 20 et 60 ans, un patient diabétique sur trois serait victime de troubles de l’érection. Cette proportion atteindrait un sur deux pour la classe d’âge entre 50 et 60 ans« , estime Pr. Michel Pinget, responsable du service d’endocrinologie au CHU de Strasbourg. »...

Alors, évidemment, Marc, tout dépend de ce que l’on appelle « être en bonne santé ». Mais il existe toujours des solutions. C’est « chic » non ?

... La dysfonction érectile est une maladie fréquente qui peut entraîner une souffrance psychologique importante du patient. La prévalence de la dysfonction érectile augmente avec l’âge et un homme sur trois présente des troubles érectiles après 40 ans. La dysfonction érectile est un symptôme sentinelle des maladies cardiovasculaires, notamment de coronaropathie, qui doit être recherchée de façon systématique, de même que les facteurs de risque cardiaques pouvant alors déboucher vers une consultation rapide avec un cardiologue (consensus de Princeton). Les examens complémentaires reposent essentiellement sur un bilan biologique (prostate specific antigen [PSA], testostéronémie, bilan lipidique, glycémie à jeun±hémoglobine glyquée [Hba1c]). La correction de ces facteurs de risque et la prise en charge psychologique des patients sont indispensables dans le traitement de la dysfonction érectile. Le traitement par inhibiteur de la phosphodiestérase 5 (IPDE-5) reste le traitement de première intention avec un large choix en fonction des laboratoires. Seul le tadalafil est disponible en prise quotidienne ou à la demande. En cas d’échec, on peut avoir recours aux instillations intra-urétrales ou aux injections intracaverneuses de prostaglandine, ou encore à une méthode mécanique comme le vacuum et le cockring ou bien la mise en place d’un implant pénien."...