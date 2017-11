Formations « Interdites aux blancs » dans le 93

Bonjour mon cher @moderatus,

Avec ce qui se passe en Lybie, á savoir la vente des Africains NOIRS, j´étais sûr que vous allez bientôt écrire sur un de vos thèmes favoris, á savoir, les immigrés.

Voila des jours qu´on parle d´un sujet très douloureux, á savoir la vente des Africains NOIRS comme du pain ou de la viande en Lybie, et je n´ai vu aucun commentaire á vous, ne serait ce que pour compatir á cet acte barbare, car ce sont des êtres humains comme vous qu´on vend, mêmes s´ils sont NOIRS.

Vous allez me dire que ce sont les Lybiens qui vendent les Africains NOIRS, mais vous n´allez certainement pas oublier que sans la destruction de la Lybie par votre pays la FRANCE, il n´y aurait pas cette vente d´Africains NOIRS en Lybie.

Un Lybien n´a jamais fait de mal á un Francais, mais la France votre pays est partit détruire la Lybie, votre ancien Président Sarközi et votre compatriote BHL les initiateurs et supporteurs de cette barbarie, se balladent aujourd´hui libres et narguent le monde entier...

Pour ce qui est de votre article relatif au sujet d´une formation interdite au non blancs, je vous prierais qu´avant d´écrire un sujet, il faut s´informer, je l´ai fais voici ce que j´ai retenu.

Les initiateurs de cette formation veulent se rencontrer pour discuter des problèmes qu´ils subissent dans la société des Blancs, et lorsqu´ils auront discuter de ces problèmes, ils viendront avec les résultats rencontrer cette fois les Blancs pour voir comment trouver ensembles, une solution á ces problèmes, et qu´ils souhaiteraient que dans un premier temps, qu´ils le fassent d´abord entre eux, est ce difficile pour vous de comprendre ?.

Un exemple qu´ils ont donné ces non blancs, les jeunnes Francais issuent de l´immigration qui ont fait des Études Supérieures en France, leurs familles ce sont saignée pour payer les études de leurs enfants dans des grandes écoles, et après avoir passés avec succès leurs Diplomes, se retrouvent après des années toujours relégués á des sous emplois, qui perd ? c´est toute la société, la France, les familles, et ces Diplomés.

Combien de génies sont ainsi éliminés á cause de cette discrimination ?.

Un autre exemple, ces non blancs se plaignent que ceux issues de l´immigration ne sont pas représentés dans la société Francaise aujourd´hui que ce soit dans les médias, la classe politique, la finance, les affaires, le seul endroit oú ils sont représentés, c´est dans le domaine des sports, et lá, c´est parceque dans ce secteur, les non blancs n´ont pas le pouvoir de les éliminer, sinon, ils seraient lá aussi, carrément éliminés.

La France gagné la coupe du monde grâce á Blanc, Black, Beur, pourquoi ne pas faire aussi ce mélange dans d´autres domaines oú il ya des compétences de hauts niveaux des Black et Beurs pour réussir cette alchimie ? pour faire avancer la France ?, lorsqu´on discrimine, lorsqu´on n´intègre pas, qui perd , c´est le pays, c´est la France.

Regardez l´Angleterre, un des rares pays qui l´a compris, en intégrant presqu´á tous les niveaux les Anglais issuent de l´immigration, et c´est le succès.

Et aujourd´hui tous veulent aller en Angleterre, y compris les « Francais de souches » comme ils aiment s´appeler, et qui y vont et réussissent.

De nombreuses histoires de réussites dans les affaires par les Francais de souches partit s´installer en Angleterre sont légions.

J´aimerai lire ce genres de succès stories en France, presqu´impossible á cause d´un système verrouillé, mais qui fait mal non seulement á ceux issuent de l´immigraton, mais aussi á la France.

Il ya de nombreux exemples de genres que je pourrais vous citer



La France est un pays a reformer, et ceci ne se fera pas sans toutes les composantes de la sociétés Blancs, Blacks, Beurs, si cette alchimie est réussit un jour, la France avancera, sinon, la France ne fera que reculer, c´est pourquoi les non blancs veulent se concerter sans les Blancs et apporter ensuite, les résultats de ces concertations aux blancs pour voir comment règler ensembles ces problèmes.

Dites moi alors que vient faire Blanc dans une telle première rencontre ?, il va t-il pas s´ennuyer ?.

Par contre lorsque cette formation sera terminée, une rencontre sera la bienvenue pour voir comment règler ensembles ce problème, et lá, la présence des blancs sera souhaitée et nécéssaire.

Une autre question que je vais vous poser même si je sais que vous ne répondez jamais aux questions, lorsque les Juifs se rencontrent en France pour discuter de leurs problèmes, est ce qu´ils invitent les non Juifs, en dehors de les inviter pour une demande ou pour une plainte ?.

Avez vous déjá vu des NOIRS dans les réunions de Juifs , NON et je les donne raison, ils veulent se retrouver entre eux pour discuter des problèmes de leur Communauté ce qui est tout a fait nomal et bien.

Alors, laissez les non Blancs se rencontrer uniquement entre eux, dans un premier temps, du moins