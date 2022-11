France : retour de la loi du TALION et de la légitime défense, conséquence d’un état défaillant !

L’État a le devoir d'assurer la sécurité des citoyens en veillant, sur l'ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre public, à la protection des personnes et des biens.

Les missions prioritaires assignées à la Police Nationale

la lutte contre les violences urbaines, la petite délinquance et l'insécurité routière

le contrôle de l'immigration irrégulière et la lutte contre l'emploi des clandestins

la lutte contre la drogue, la criminalité organisée et la grande délinquance économique et financière

la protection du pays contre le terrorisme et les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation

le maintien de l'ordre public.

La mission de la justice.

-La Justice fait respecter les règles de la vie en société.

-elle sanctionne les actes et comportements interdits par la loi.

Quand les citoyens pensent que l'état n'assure plus la sécurité, que la justice n'applique pas les lois, ou les applique mal, par laxisme, idéologie ou manque de moyens, qu'ils ne se sentent pas protégés, alors ils reviennent à la légitime défense, il pensent devoir assurer eux mêmes leur sécurité.

C'est exactement ce que ressentent les Français

ils ont l’impression que notre pays la France devient un coupe-gorge.

—Le nombre de tentatives d'homicides a triplé en 10 ans

Les coups et blessures sont en nette augmentation

—Plus de 120 agressions à l’arme blanche ont lieu chaque jour en France

—La police subit des agressions constantes dans les quartiers de non droit et aussi dans chaque manifestation de la part des black-blocs

—Autre nouveauté, les 1600 agressions annuelles dont sont victimes les pompiers en intervention.

—Près de neuf Françaises sur dix déclarent avoir déjà été agressées, menacées ou insultées dans la rue ou dans les transports en commun.

Quant à la Justice

83% des Français estiment que la justice ne fait pas son travail

-que l'état de droit protège plus les délinquants que les victimes

-que faute de places de prison, les peines ne sont pas exécutées

-que Les clandestins sont devenus les squatters inexpugnables de la France.

Alors Que faire ?

Plus l'état sera défaillant plus la violence légitime de défense augmentera, la dérive est dangereuse.

Certains décident de se faire justice eux mêmes.

Nous avons déjà par le passé connu des actes d'autodéfenses, mais communautaires.

Les chinois qui faisaient des rondes pour sécuriser les quartiers.

On aussi connu la descente de centaines de tchétchènes venus à Grésille venger l'agression d'un des leurs commise par un maghrébin.

Maintenant cette auto défense devient individuelle et s'étend sur tout le territoire.

Les cas se multiplient

.Dernièrement, à Roanne, dans la Loire, un adolescent de 16 ans soupçonné d'avoir agressé sexuellement une fillette de 6 ans, dans la nuit du jeudi 20 au vendredi 21 octobre, a été passé à tabac par le père de cette dernière et trois de ses amis.

.Des citoyens emploient des tirs de mortier pour disperser des groupements de vendeurs et consommateurs de drogue.

.C'est ce militaire accompagné de sa fiancée, agressé Gare du Nord par un trafiquant de drogue qui le blesse avec un couteau. Dans la bagarre le militaire arrive à récupérer l'arme et, dans la mêlée porte un coup à la cuisse de l'agresseur. L'artère fémorale sectionnée, celui-ci décédera à l'hôpital. L'agressé sera mis en examen pour meurtre et placé en détention deux mois et demi

.C'est ce professeur de sociologie de Montpellier, qui voit un homme cagoulé et armé s'introduire chez lui, le menacer, ils se battent et l’agresseur décède.

Puis ce que l'on sait moins et qui devrait alerter nos dirigeants, ce sont les mesures d'autodéfense prises par des groupes ou de simples citoyens hommes et femmes.

.Des milices qui se forment, pour assurer la protection de certains secteurs et aussi pour rechercher des coupables que la police a du mal à identifier.

.Les cours d'autodéfense sont pris d'assaut et ne peuvent répondre à la demande.

.La vente accélérée des armes d’autodéfense autorisées.

Cela comprend le pistolet d’alarme, les bombes lacrymogènes, les matraques, le couteau-poignard, l’arme à impulsion électrique

.Clubs de tir

Depuis l’année dernière, le nombre des licenciés a augmenté de 20% dans de nombreux centres.

Si le pouvoir ne s'empare pas rapidement de ces problèmes et ne met pas en place les mesures qui s'imposent, et pas des mesurettes, mais en changeant tous les logiciels, alors on ira vers un chaos certain. Les Français ne supporteront pas en plus des difficultés de pouvoir d’achat, chômage , paupérisation, ces problèmes d'insécurité à un niveau jamais atteint à ce jour.

Cette dérive vers l'autodéfense mène à une désagrégation de notre société, à un recul dangereux, un retour en arrière délétère de notre civilisation, à la conception tribale primitive. Le citoyen depuis l'antiquité dans des pays comme le Grèce a confié sa défense à l'état. Si celui ci est défaillant, le citoyen s'arroge le droit de se défendre par lui même en pouvant aller jusqu'à la loi du Talion

Une des lois les plus anciennes qui consiste en la réciprocité du crime et de la peine. Cette loi est aussi appelée « Œil pour œil, dent pour dent.

La nature ayant horreur du vide, si le citoyen Français constate que de façon fréquente, l’État est aux abonnés absents dans son rôle essentiel de protection des citoyens, il ne tardera pas à pallier cette carence assurant de plus en plus sa propre défense.