Freud, manipulation des masses et pédophilie

Les intérêts et le paraître :

A 26 ans il est fiancé mais doit attendre 4 ans avant de se marier car il est pauvre contrairement à la famille de sa fiancée, il a failli ne pas l’épouser par manque d’argent. Durant l'enfance de Sigmund son père a connu des grosses difficultés financières, ce qui cultive sa peur de la pauvreté. Pour vendre des livres, hier comme aujourd’hui, il faut faire parler de soi ou dire ce que les gens ont envie d’entendre.

Il refuse de se faire analyser alors que c’est la règle pour les psychanalystes.

Apparemment il aimait beaucoup la cocaïne, cette substance qui coûte cher et qui vous "permet" de dire les plus grosse conneries tout en étant persuadé d’être le nouveau messie (on l’appelait l’oracle de Vienne).

Il a abandonné ses idées de départ sur l’origine de la névrose, de l’hystérie ou des dissociations qui sont souvent les séquelles d’un traumatisme d’un abus sexuel, car ce n’était pas admissible pour les membres de la société savante, comme il y a beaucoup de névrosés ça donnait une très mauvaise image des hommes.

Au lieu de dire que l’abus sexuel est en cause, il dit que les femmes concernées souffrent de ne pas avoir assumé un désir sexuel pour l’adulte en tant qu’enfant et il essaye d’imposer le complexe d’Œdipe.

Le combat plutôt que la vérité :

Jung s’est opposé à Freud qui a voulu imposer le mythe d’Œdipe comme seul archétype fondateur de la psychanalyse, pour nous faire croire que tout est sexuel.

Freud dit à C.G. Jung "Mon cher Jung, promettez-moi de ne jamais abandonner la théorie sexuelle. C’est le plus essentiel ! Voyez-vous, nous devons en faire un dogme, un bastion inébranlable." Il me disait cela plein de passion et sur le ton d’un père disant : "Promets-moi une chose, mon cher fils : va tous les dimanches à l’église !" Quelque peu étonné, je lui demandai : "Un bastion - contre quoi ?" Il me répondit : "Contre le flot de vase noire de…" Ici il hésita un moment pour ajouter : "… de l’occultisme !"

Ce n'est évidemment pas l'occultisme qu'il veut combattre (par exemple le mythe d'Œdipe c'est de l'occultisme), mais le christianisme ou la spiritualité en générale car si tout est sexuel alors il n'y a pas de spiritualité.

Trotter et la manipulation des masses :



Freud connaît personnellement Wilfried Trotter, ils sont tous les deux membre de la Royal Society, dans son livre "psychologie des masses" Freud cite une dizaine de fois l’ouvrage du Dr. Trotter.

Un passage de ce livre :

"Le dégénéré, c’est-à-dire l’individu mentalement instable possède une sensibilité qui le rend plus vulnérable à la suggestion du troupeau. […] Il est plus facile de le gagner à de nouvelles causes, de nouvelles religions, de nouvelles charlataneries. […] J’ai déjà souligné combien il est dangereux d’éduquer l’homme à la raison." L’instinct de troupeau en temps de guerre et en temps de paix - Wilfried Trotter

Pour créer des "dégénérés" il faut que les gens connaissent de profonds sentiments d’infériorité comme par exemple lors d’un viol.

"Plus profondément est ressenti le sentiment d'infériorité, plus impérieux sera le désir de compensation, et plus violente sera l’agitation émotionnelle." Alfred Adler (psychothérapeute)

Wilfried Trotter ne cachait pas son intention de favoriser la "dégénérescence" mentale des masses occidentales, pour ça il se base sur les travaux de Freud.





Les conséquences des travaux de Freud et Dolto :

Freud fait reposer toute la construction de la psyché humaine sur un soi-disant désir d’inceste des enfants : le complexe d’Œdipe. Et il avance que ce complexe au féminin serait différent de celui au masculin, d’après lui le garçon renoncerait à sa mère de peur que son père lui coupe son sexe, mais la fille n’ayant rien à perdre conserverait son désir d’inceste avec le père.

Il faut savoir qu’il n’a pas analysé d’enfant mais, en plus du complexe d’Œdipe, il invente la théorie de la sexualité infantile, d’après lui les enfants de moins de 18 mois quand ils tètent satisfont un désir sexuel.

Aujourd’hui l’OMS s’appuie apparemment dessus pour promouvoir la sexualisation des enfants.

Une vision freudienne de l’inceste (vidéo).

Quelques psychanalystes freudiens expriment leurs opinions : tout est sexuel ou le messie cocaïné toujours vénéré en France.

Plus tard Françoise Dolto, qui défendait le complexe d’ Œdipe, nous dit que les jeunes filles passeraient toutes par un désir de viol et que ça serait constitutif du développement psychosexuel d’une femme.

Selon Bishop et Swendsen, « [...] si quelqu'un était enclin à la pédophilie, alors la version de la psychanalyse de Dolto semblerait très attrayante, car elle promeut l'idée que les relations sexuelles entre adultes et enfants, bien qu'interdites par la société, sont un aspect naturel et donc imblâmable dans la condition humaine »

Dans une interview dans le journal Choisir la cause des femmes, Dolto dit : « Dans l'inceste père-fille, la fille adore son père et est très contente de pouvoir narguer sa mère ! », avant de minimiser la responsabilité du père en affirmant : « Il n'y a pas de viol du tout, elles sont consentantes. »

Propos de Françoise Dolto (article).



Freud et la politique :

Le neveu de Freud Edward Bernays est le père de la propagande moderne , il a écrit "Propaganda" un livre qui deviendra la bible des publicitaires, des politiques américains et de Goebbels (il y fait référence et l’a adapté aux objectifs nazies), voila ce qu’en dit Freud :

"J’ai entamé ton livre (Propaganda) non sans quelque appréhension, craignant qu’il ne soit trop américain à mon goût. Toutefois, je l’ai trouvé si clair, si habile et si compréhensible que je le lis avec plaisir. Je te souhaite tout le succès possible dans cette entreprise." (Lettre de Sigmund Freud à son neveu Edward Bernays, mars 1928)

Un passage du livre :

"Les techniques servant à enrégimenter l’opinion ont été inventées puis développées au fur et à mesure que la civilisation gagnait en complexité et que la nécessité du gouvernement invisible devenait de plus en plus évidente." Edward Bernays - Propaganda

Le 23 mars 1919, Mussolini fonde les faisceau de combat avec un programme révolutionnaire, nationaliste, anticapitaliste et anticlérical.

Freud dédicace à Mussolini son bref essai de philosophie politique Pourquoi la guerre ? (Avril 1933) :

"À Benito Mussolini, avec le salut respectueux d’un vieil homme qui reconnaît en la personne du dirigeant un héros de la culture."

Poulet simplet et le renard (1943) :

Question :

En Amérique et dans la plupart des pays d’Europe les théories freudiennes n’intéresse quasiment plus personne.

Actuellement il n’y a qu’en France, en Suisse francophone et en Belgique que la psychanalyse freudienne a encore de l’importance et il n’y a qu’à la télé française qu’on voit des psychologues freudiens, pourquoi ?