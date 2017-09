Gardez votre ligne et Votre Santé : Arrêtez les régimes !

Dukan, Low Carb, Atkins, Kétogène, Soupe aux choux, Hollywood...Tous ces noms vous disent forcément quelque chose. Ces régimes supposés être "miraculeux" (j'en ai sûrement oublié d'autres) ont fait le tour du monde, du web et de vos pensées. Ils ont atterri dans votre cuisine et se sont installés dans vos habitudes alimentaires, au détriment de Mr. Plaisir, jeté aux oubliettes. Mais Pourquoi ? Tout simplement, parce-que nous sommes BEAUCOUP TROP préoccupés par notre "ligne", un standard universel imposé à tous peu importe sa vraie morphologie de base, nous sommes obnubilés par le physique apparent plutôt que par Les Santés : Celle du Corps et de L'Esprit. Oui oui, je ne plaisante pas. Il n'y a pas que le choléstérol et l'hypertension dans La Vie, laissez moi vous dire que La Santé Mentale est aussi très importante. Cependant, nos sociétés superficielles ont évincé cet aspect (primordial) pour se focaliser sur le "MOI, JE" (qui est le reflet de l'esprit soit dit en passant...)

Ne dit-on pas :"Un Esprit Sain dans Un Corps Sain" ?

Oui, mais d'abord, qu'est-ce qu'Un Corps Sain ? Avec tous ces régimes, la notion de "Sain" a fortement été altéré, passant du concept d'unité et d'harmonie intérieures à un appel à faire la guerre à chaque produit consommables vendus. Il est vrai que cela n'est pas vraiment de notre faute, je m'explique : nous vivons dans un monde où nous sommes nourris par une industrie alimentaire qui ne s'intéresse pas à La Santé et soignés par une industrie pharmaceutique qui ne s'intéresse pas à l'Être-Humain. Quand on a compris cela, on comprend mieux comment les entreprises pharmaceutiques ont réussi à nous bousiller La Santé. Un symptôme ? Un médicament.

Le marché diététique n'est pas en reste, on nous bombarde de capsules "croque-kilos", de gélules "attaque cellulite" et de boissons "hyper-protéinés, rassasiantes, minceurs" délogeant la graisse et l'argent du porte-monnaie par la même occasion.

Résultat des courses, ce sont plutôt vos fins de mois qui se sont affinées, vous aurez réussi à perdre quelque kilos...et Votre Santé ! Sans compter tout le budget que vous investirez pour votre thyroïde qui doit être à plat après tous ces bouleversements, pour vos reins qui ont assimilé trop de protéines, pour vos intestins qui sont certainement mécontents à force de doses de fibres irritantes, eux qui n'avaient pas l'habitude auparavant...Le gros lot pour ces entreprises pharmaceutiques et marques industrielles ! Mais cela dans quel but ? L'argent. L'Argent et ENCORE L'Argent. Profit versus Vie. Votre Santé qui vaut de l'or est déprécié pour un métal moins précieux. Nos corps qui sont des Temples se veulent métarmophosés pour devenir des machines "brûle-graisse". Un véritable tableau de guerre.

On influence nos façons de penser, notre harmonie intérieure est perturbée, on nous acheve sous les pressions : lobbys, financières, minceur, sociétales et j'en passe.

Par conséquent, les batailles sont sur tous les terrains : d'abord, nous avec nous mêmes :"Oh j'aimerais tellement être plus svelte, plus mince, plus ci, moins ça".

Ensuite vient la méfiance vis-à-vis des industriels qui ne cesse de s'accroître, ce qui n'est plus mal d'ailleurs, il serait temps de se réveiller ! Et pour de vrai dorénavant ! La barbarie a assez duré ! Il est temps de renouer avec notre VÉRITABLE NATURE ! Réaccordons nos violons intérieurs, réajustons nos tempos, car, nous sommes comparables aux notes de musique présentes dans une merveilleuse symphonie, crééee par Un Maestro Divin et Parfait. Nous devons Lui faire Confiance et Par conséquent, nous faire confiance car Sa Force Vit en Nous et Elle Est Plus Puissante que n'importe quel gourou, médecin, pharmacien ou chef d'entreprise avide et crapuleux. Ce Créateur est Amour Et Bontés. Peu importe vos confessions de bases, tâchons de toujours être motivés seulement par L'Amour, La Bienvaillance et La Justice. Il en va de même pour nos corps et nos esprits. Rendons leur Justice après tant de barbarie, d'acharnement et d'auto-destruction, chouchoutons les, enfin ! Nos corps sont nos Temples, Nos Seuls Véritables Amis, Nos Demeures ! Renouons avec eux, Aimons-Les, accordons Leurs La Bienveillance et L'Attention qu'Ils méritent. Ils nous portent et nous supportent, ils nous permettent de rire et de danser. De chanter, courir et jouer. De pleurer, câliner. D'embrasser et de Faire l'Amour. Il est temps je dirais même, nécessaire de les reconsidérer, de les Aimer. Notre Amour sera notre arme la plus puissante, la confiance et notre écoute seront nos boucliers. Je ne déclare pas la guerre à qui que ce soit, j'appelle à un cessez-le-feu à toutes ces personnes qui luttent depuis une étérnité : Déposez vos pesants fardeaux, le combat est fini. Cette disharmonie, cette dysbiose peut enfin être arrêtée.

Cependant, il vous faut décider de reprendre vos violons avec Amour, de jouer avec Le Coeur, laissez libre cours à cette Sensibilité ! Écouter cette mélodie intérieure qui calme vos ardeurs, et finalement, de rejoindre l'Orchestre de L'Humanité, du Tout, sans jugement mais davantage avec Confiance, Humilité et cette chère Bienvaillance.