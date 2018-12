Gilets jaunes : la France refait société, contre Macron

@Anatine

La logique la plus élémentaire part de l’expression du besoin :

démocratie = pouvoir du peuple (et pas d’une « incarnation » chimérique du peuple),

par le peuple (et non par des ’représentants’), et pour le peuple (et non pas pour des ’premiers de cordée’ prétendant ruisseler sur le peuple)

avec égalité en dignité, donc en droit, entre les citoyens composant ce peuple

=> un Homme (H/F), une voix ! = un même poids d’intervention-participation officiellement reconnu à chaque citoyen dans l’exercice du pouvoir ; ce pouvoir équitablement partagé passant non seulement par le droit -mais aussi le devoir— d’expression citoyenne, mais aussi par la responsabilité de ne pas démissionner individuellement de ses capacités à observer, témoigner, évaluer, critiquer, mais aussi construire, inventer, oser se servir de son propre entendement pour apporter sa pierre à une vision constructive autant qu’à la mise en ouvre de la volonté générale.



Qui oserait prétendre qu’aujourd’hui, à l’heure ou chacune et chacun a accès à des ordinateurs (de poche ou pas) et à des clé USB, il ne serait pas possible de constituer des cahiers de doléances numériques officiellement reconnus, accessibles par tous ?

Qui oserait imaginer que dans notre population, nous ne sachions trouver suffisamment de compétences pour mettre en œuvre un logiciel partagé, d’utilité publique, permettant à chacun autant d’ajouter les ’doléances’ de son cru, formulées à sa façon, que de pondérer toutes doléances de son choix, en répartissant sur l’ensemble des doléances nationales un poids d’officialité, identique pour chaque citoyen ?

Exemple : supposons que le poids d’officialité individuel soit de 100 points ;

je répartirais 30 points pour une « doléance » : mise en place du RIC (pour sa facilité de mise en œuvre rapide) ;

40 points pour une « doléance » : demande de rendre contraignant/obligatoire la prise en compte des 10 doléances les mieux pondérées par tout le peuple ;

et 30 points pour une « doléance » urgente demandant la destitution, pour faire un exemple dissuasif, de l’actuel Président de la République

… (chercher « doléances Kdo »)