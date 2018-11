Gilets jaunes : la révolte de la France périphérique contre Macron

à l’auteur,

Il est bien difficile d’imaginer ce qui pourra résulter de l’actuelle agitation. Vous faites quelque part un rapprochement avec mai 68, mais il y a cinquante ans, le moteur des événements était d’ordre intellectuel ; les dernières utopies vivaient encore un peu. Rien d’utopique aujourd’hui : on ne rêve même pas d’un monde meilleur, on considère seulement, et à juste titre, que celui où l’on croupit est totalement inacceptable et paraît sans issue.

La bêtise monumentale, l’incompétence et la corruption des décideurs, apparaissent jour après jour avec un relief saisissant. Ceux qui vont essayer, aux extrêmes, de tirer les marrons du feu en prenant le contrôle du mouvement, ne valent évidemment pas mieux et sont encore plus à craindre : la rigidité doctrinaire, dans son fanatisme imbécile, est pire encore qu’une inconsistance macronienne en marche vers nulle part mais qui, de toute façon, ne pourra pas perdurer.

On n’a jamais été plus près de la guerre civile.