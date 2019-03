Gilets jaunes : réflexions après l’acte 18

@Arogavox



Les changements de paradigmes ne se sont jamais fait sans que les profiteurs et leurs ’ employés ’ se défendent...

Extrait de wiki :

-Le 24 mai 1968, au petit matin sur la barricade de la rue des Écoles à Paris, on retrouve le corps d’un manifestant, 26 ans, blessé par des éclats de grenade offensive. L’autopsie du corps est demeurée secrète.

-Le 30 mai, dans le Calvados, les forces de l’ordre tirent à balles réelles et tuent un jeune homme.

-Le 10 juin, le lycéen Gilles Tautin, 17 ans, meurt noyé dans la Seine en tentant d’échapper à une charge de gendarmes mobiles, aux abords de l’usine Renault de Flins à Meulan dans les Yvelines.

-Le 11 juin, à l’usine Peugeot de Sochaux-Montbéliard, un CRS tue Pierre Beylot, ouvrier-serrurier de 24 ans, d’une balle de 9 mm (plusieurs ouvriers sont touchés par balle). On relève un autre ouvrier, Henri Blanchet, 49 ans, qui déséquilibré par une grenade offensive, tombe d’un parapet et meurt le crâne fracturé.



Disons que en 68 ( pour n’évoquer que cette période de ’ troubles ’ ), 10% d’augmentation GÉNÉRALE de tous les salaires, dans un contexte de plein emploi, avec une dette inexistante et donc aucune ’ libéralisation ’ ( privatisation des acquis et biens sociaux ), une jeunesse MAJORITAIRE qui obtenait alors une ’ liberté ’ sexuelle revendiquée, étaient autant d’avancées sociales suite à 10 ans de troubles, revendications et guerre quasi-civile. ( fausse décolonisation Africaine et pas que l’ Algérie... )



Aujourd’hui, que reste-t-il ?



Les salaires pondérés ont baissé depuis 1983.

TOUS hors dirigeants d’entreprises de plus de 20 salariés.

Les protections sociales sont attaquées chaque jour à coup de ’ réformes ’ au profit du privé qui ne peut que fournir toujours moins pour toujours plus cher, sans quoi pas de ’ croissance ’...

Les taxes et impôts ( le gouvernement vient de mettre fin au ’ moratoire ’ sur l’augmentation de l’électricité, tel qu’annoncé au début du moratoire.... résultat ? 6% d’augmentation en Juin... Après la récente augmentation des carburants « hors taxes », tout va bien... ) sont augmentés pour la grande majorité, pour permettre à une infime minorité d’en payer moins, les dépenses sont censé baisser, mais la ’ communication ’ du gouvernement concernant la ’ dette ’ est pour le moins timorée, alors qu’ils ont DÉFONCÉ les dotations aux collectivités après leur avoir transféré les ’ charges ’...



Les ’ atouts ’ de l’actuel pouvoir sont l’âge moyen des baisés, le fait qu’ils sont désormais fiscalement prélevés à la source, et surtout, surtout, qu’il ne votent plus.