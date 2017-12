Griezmann a-t-il commis un acte raciste ?

@Cateaufoncel

Ces guéguerres habilement orchestrées et entretenues sont faites précisément pour que le gogo de base qui continue à lire la presse et écouter la propagande ambiante se jette sur le moindre type qu’il peut ainsi taxer de tous les maux... l’homo post moderne n’aime rien tant que d’avoir un objet de haine... ça l’occupe et ça lui donne un sens à sa petite vie.

Il n’y a effectivement pas plus de racisme que de beurre en broche. Il y a des gens qui en aiment certains et pas d’autres, vous avez raison, c’est un sentiment. Point. Le délit d’homophobie n’a aucun sens dans la mesure où, n’en déplaise aux « bien pensants », désirer quelqu’un du même sexe n’est pas un penchant naturel mais le résultat de perturbations dans la structure affective dans ses premières étapes le vie d’un tout petit enfant.

De la même manière, le racisme véritable était patent à l’époque où des « scientifiques » (oui, ils se considéraient comme tels !) faisaient des études organiques comparatives basées sur des critères de taille (cerveau), couleur (blanc, jaune, rouge, noir) et... in fine, sur la production culturelle et scientifique d’une civilisation (architecture, arts, musiques, littérature philosophie...). Depuis Levi-Strauss on sait quoi penser de cette pseudo science... A notre époque, il n’ y a pas de racisme véritable mais des gens qui n’aiment qu’on leur impose d’autres modes culturels ethniques et comportementaux sur leur propre territoire. Nuance !

Quant au sexisme, si à une certaine époque les mâles de certaines civilisations (occidentales, orientales et extrême orientales) ont eu la sale manie de prendre toutes les femmes pour des connes, ce n’est plus le cas depuis un bon moment. Contrairement aux pleurnicheries des féministes qui n’en ont jamais assez... Et comme il y a autant de cons que de connes, on se demande pourquoi on devrait accorder par l’imbécile parité, des postes et des responsabilités à des femmes qui n’ont pas les compétences.

Je rappelle au passage la « jolie » réflexion de Elisabeth Badinter, il y un ou deux ans, au micro d’une radio (France inter ?) à propos des musulmans et de l’islam (qu’elle vomie publiquement bien entendu) : « Il ne faut pas avoir peut d’être islamophobe » (sic). Je lui donne raison, et je dis ici qu’on a le droit de ne pas aimer tout le monde et de ne pas aimer les cultures différentes de la sienne.

Si Griezman est raciste parce qu’il s’est déguisé en joueur noir, alors il faut très vite arrêter d’offrir des déguisements d’indien, de cow boy, de Pocca Ontas aux enfants au risque qu’ils soient taxés de racistes ! Et pendant qu’on y est, taxons aussi de racistes ceux qui s’affublent d’un masque fantomatique pour la Saint Samain (l’horripilant halloween), ce qui risque d’être une « atteinte à la dignité de tous les fantômes » !!!

Au point de connerie où notre époque en est, ne nous privons pas d’aller vers le « progrès social » par la régression crétiniste totale.