Halte au faux débat sur l’indépendance de la justice : exigeons que les citoyens contrôlent les juges

Si l'indépendance de la justice est l'Arlésienne, c'est parce que jamais il n'est question de contrôle démocratique du pouvoir judiciaire, autrement qu'indirectement, par le pouvoir qui en abuse, l'exécutif. Halte à notre infantilisation : exigeons la démocratie directe pour le contrôle des juges.

Dans le vocable de la nomenklatura, il y a deux phrases-réflexes sur la justice : « j'ai toute confiance dans la justice de mon pays » ou « il y a une politisation de la justice »

La première c'est celle que proclame le camp de celui qui s'est fait choper et qui compte, la chose n'est jamais assurée à 100% mais y converge sur la durée (songer à Balkany à la fête de la musique), sur la solidarité de classe pour lui arranger son affaire. La seconde, c'est celle de ceux qui jouent les vierges effarrouchées quand l'équipe aux manettes jouent trop avec.

L'hubris de l'« élite », celle qui passe dans les médias, n'est pas encore parvenu au stade où, par jeu pervers, elle briserait le tabou : « l'institution judiciaire est une putain », pour ensuite faire dire par le plus demeuré d'entre eux : « mais on assume totalement »

Eric de Montgolfier, Dupont Moretti, et d'autres tout aussi bien initiés mais moins connus, l'ont dit, analysé, couché sur papier. Qu'importe, la classe dirigeante croit en sa bonne étoile, ne connaît que l'infantilisation, et peut compter sur des garde fous autorisés, comme Edwy Plenel, pour brouiller les pistes : l'indépendance est malmené, mais justement, Médiapart veille au grain.

Complètant le dispositif de propagande, le législateur parfaitement au courant du détournement de l'état de droit avec pour conséquence pour la France d'en bas des ravages (les victimes de LBD ont-elles obtenu justice ?), fabrique à la chaîne des lois symptômes, de signalement vertueux (loi fessée), innaplicables et ignorées par les juges.

Le débat sur l'indépendance de la justice est vicié au fond : jamais il n'est question de contrôle démocratique, autrement qu'indirectement, par le pouvoir qui en abuse : l'exécutif. Et toujours l'indépendance de la justice sera l'Arlésienne, réforme après réforme.

Il faut se plonger dans l'histoire du combat pour les droits civiques américains pour prendre conscience de ce qu'est un pouvoir judiciaire indépendant : des citoyens qui élisent leurs juges au niveau local, et des juges nommés à vie à la cour suprême.

Donnez nous les urnes et nous placerons des juges sur les bancs du Sud qui feront « justement et aimeront la miséricorde » [...] Si nous voulons résoudre les problèmes à venir et faire de la justice raciale une réalité, [...] il faut un leadership fort et agressif de la part du gouvernement fédéral. Jusqu'à présent, seule la branche judiciaire du gouvernement fédéral a démontré cette qualité de leadership.