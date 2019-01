Homo ingredientus

Nous aimons à penser qu' HOMO ERECTUS a été un des premiers à mériter pleinement la 'dignité' d'être humain. Il arpentait déjà le monde voici 1 ou 2 millions d'années. Progressivement, il a amélioré ses outils (bifaces, hachereaux,...), a apprivoisé le feu, et se peignait le corps (sticks usés retrouvés) pour ses rituels. Aujourd'hui, « l’homme est l’auteur, le centre et le but de toute la vie économico-sociale » (1).

Source : Blog http://framboisechocolatandco.over-blog.com/2016/04/l-evolution-en-illustration.html

Les HOMO SAPIENS sont les descendants d'Homo erectus. Ils ont vécu un peu comme leurs ancêtres durant 100 ou 150.000 ans. Les groupes humains étaient structurés autours de Croyances, de Mythes et de Rites qui s'exprimaient à l'intérieur de logiques globalement respectueuses de l'environnement, ce qui leur permettaient de survivre. Ne pas le faire signifiait accroître le risque de disparaître, comme pour tout le Vivant.

Plus près de nous est apparu HOMO ECONOMICUS. Bien sûr, il transporte dans sa besace des fragments épars de Croyances et de Mythes anciens. Cependant, deux choses l'ont profondément transformé :

la fragmentation du raisonnement.

Le triomphe de la technologie nécessite de maîtriser des processus de plus en plus parcellaires : l'homme peut ainsi passer d'un processus mental appris à un autre, sans se préoccuper des potentielles contradictions avec les Croyances et Valeurs implicites qui sous-tendent les Processus successifs traités.

« La fragmentation des savoirs sert dans la réalisation d’applications concrètes, mais elle amène en général à perdre le sens de la totalité, des relations qui existent entre les choses, d’un horizon large qui devient sans importance.

La vie est en train d’être abandonnée aux circonstances conditionnées par la technique, comprise comme le principal moyen d’interpréter l’existence. » (2)

La domination du Système économico-financier.

Ce système est lui-même de type technologique. Cependant, il influence directement la structure des sociétés où il s'établit de par le pouvoir qu'il véhicule. Cette implantation est facilitée par les liens plus que distendus entre l'Environnement et les Croyances/Valeurs qui devraient structurer les sociétés. De ce fait, la Technique et l’Économique deviennent un 'Environnement Conceptuel', HORS SOL.

« (…) aujourd’hui le paradigme technocratique est devenu tellement dominant qu’il est très difficile de faire abstraction de ses ressources, et il est encore plus difficile de les utiliser sans être dominé par leur logique.

La capacité de décision, la liberté la plus authentique et l’espace pour une créativité alternative des individus, sont réduits. » (3)

Par ailleurs, les sociétés qui ont adopté la Démocratie sont potentiellement davantage fragilisées, car tout changement devrait s'appuyer sur une hiérarchie nouvelle de Valeurs, alors que les votes se feront souvent sur la base des Valeurs passées/actuelles. Ou bien, au pied du « mur », les votes s'exprimeront par un refus de modification de mode de vie.

Voici plus d'un demi-siècle sont apparus les premiers HOMO INGREDIENTUS. Bien sûr, ils ne le savent souvent pas, car ils ont appris à 'habiller' leur réel du moment des habits de l'une ou l'autre des Croyances/Valeurs puisée dans leur besace, ce qui les conforte dans l'idée de la défense de ces mêmes Croyances/ Valeurs..

Néanmoins, « L’homme est réduit à ses deux fonctions de travailleur consommateur, dans une société où le pouvoir social l’incite en permanence à consommer davantage (…) c’est l’homme qui clairement se retrouve au service de l’appareil économique. » (4)

On peut effectivement dire que l’homme est en grande partie devenu un INGRÉDIENT du système économique qui l’alimente : il ne peut individuellement s’extraire du système sans s’exclure socialement.

JPCiron

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: NOTES :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :

….. (1) - Encyclique Laudato Si' – Pape François - mai 2015 ( ref. 127)

….. (2) - Encyclique Laudato Si' – Pape François - mai 2015 ( ref. 110)

….. (3) - Encyclique Laudato Si' – Pape François - mai 2015 ( ref. 108)

….. (4) - L’Économique et le Vivant – René Passet - 1979

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :