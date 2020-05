Il est revenu le temps du Muguet

Si les effluves du muguet témoignent de la douceur du printemps et l’attachement de ceux qui l’offrent, la candeur de ses petites clochettes résonne en une seule fleur, elle chatouille nos narines de son doux parfum dont l’essence est d’offrir un brin de bonheur. Cette enivrante fragrance exulte en nous comme un baume aux affres du chemin parcouru.

Le Muguet est la fleur symbole de ceux qui se sont battus pour les générations futures. Les origines de ce que l’on appelle aujourd’hui la fête du travail, puise son essence dans le souvenir de crises profondes que la violence de la répression n’a jamais pu faire taire. A défaut de ne pouvoir éradiquer des mémoires la représentation symbolique de cette fleur, il n’en fallait pas moins pour que certains tentent de réduire cette tradition populaire à une simple opération commerciale, soudainement devenue dangereuse sur fond de crise sanitaire imposant de bannir les petits vendeurs de muguet de rue, pour mieux laisser l’exclusivité de ce marché aux bénéfices des grandes surfaces pour raison de confinement ?!!! La solidarité en temps de crise une fois de plus, s’écrit sur fond de commerce. La logique du « il n’y a pas de petit profit », ne s’embarrasse pas d’éthique, quand bien même cela prive la population de protection. Gants, gel hydro-alcoolique, masques, tests de dépistage. S’il y a bien une leçon à retenir de cette crise, c’est avant tout celle-là. Si pour beaucoup cela soulève colère et indignation, elle n’en reste pas moins le reflet de notre société. Mais au fond, de quoi cela est-il le reflet ?

Les périodes de crises sont propices aux erreurs d’interprétations, et notre besoin de sécurisation qui traduit nos peurs nous pousse à amplifier les choses bien au-delà de ce que la réalité et le bon sens permettraient d’en déduire en temps normal. Une menace génère toujours une position de repli pour réduire la surface d’impact afin de protéger nos points de vulnérabilité, aussi bien sur le plan physique que social. Dans ce monde de COM, nous sommes noyés d’informations et le moins que l’on puisse dire est qu’elles sont contradictoires. En temps normal ce qui différencie un scientifique d’un communicant, c’est que le scientifique cherche à comprendre les phénomènes pour les expliquer, alors que le communicant est un phénomène qui explique qu’il ne cherche pas à ce que vous soyez en mesure de comprendre. Après l’annonce du plan de déconfinement, si vous n’avez rien compris, c’est un peu normal.

Faire la part des choses est bien difficile surtout lorsque pseudo et vrais scientifiques ne sont pas d’accord entre eux. Que choisir ? En réalité nous n’avons rien à choisir, car le choix est imposé de fait, c’est celui du doute et de la peur. L’intérêt d’entretenir cette peur réside dans le mécanisme qu’elle provoque chez chacun d’entre nous.

Ainsi nous lisons, écoutons et regardons les informations entre les lignes avant même de les avoir réellement appréciées et prêtons des intentions sur un extrait où il devient facile de s’accommoder de la forme d’un propos pour le sortir de son contexte et nous conforter dans nos a priori. Les réseaux sociaux, sont inondés de ce genre de réactions, le buzz n’étant que scolastique, forme de moutonnage qui consiste à commenter des commentaires, d’où le très haut niveau émotionnel à défaut d’être intellectuel. Si la foire d’empoigne témoigne des divergences, une chose cependant met tout le monde d’accord : Les « solutions » exprimées sont toujours répressives !!! Ce climat malsain et constant n’est pas sans avoir des répercussions sur chacun d’entre nous. Réagir aux provocations dédaigneuses de niveau de cour d’école qui jouent de nos peurs, surprises ou dégoût, surexcite la violence émotionnelle, la répression y trouve-là un formidable moyen de justification. Elle s’érige communément aux parties opposées comme l’alternative, au point où, remplacer la culture et l’intelligence par la discipline et la censure finit par devenir un quotidien fatal mais acceptable auquel nous aurions tout intérêt à nous assujettir. Mais lorsque nous y sommes confrontés, notre discours change. « Oui mais, c’est la faute des autres si nous avons perdu nos libertés individuelles » Invoquer la répression pour défendre les libertés individuelles c’est un peu comme se tirer une balle dans le pied avant une finale du 100 m. Vu notre potentiel au sprint de la connerie, l’or l’argent et le bronze aux prochains jeux olympiques, ne devraient pas nous échapper.

Il est utile de prendre conscience que lorsque nous sommes dans l’émotion et notamment dans la peur, nous adoptons une posture défensive, la conséquence induit en nous un biais cognitif qui fausse notre jugement : L’attention sélective. C’est une réaction qui nous pousse à ne retenir que les informations qui vont dans notre sens, pour justifier nos positions. Si cela d’une certaine manière, nous conforte dans ce que nous croyons et ressentons sous le coup de l’émotion, l’attention sélective éveille nos susceptibilités qui puisent leurs fondements dans la certitude de nos a priori et la justesse de nos réactions épidermiques. Le problème est que lorsque nous vivons en permanence dans ce contexte entretenu, l’émotion prend le pas sur la raison et ainsi la probabilité se transforme en une virtualité, qui est très loin du réel. Nous le faisons tous, de manière plus ou moins consciente parce que c’est un réflexe humain et nombre de quiproquo se nourrissent du fait, mais parfois sont provoqués intentionnellement pour déformer la réalité et faciliter certains intérêts. Petit exemple, vous avez tous entendu parler du réchauffement climatique, si je vous demande quelle est la proportion en % de CO2 dans l’air que nous respirons, vous me répondez ? ….. Allez-y sans tricher.

Est-ce que cela nous permet de dormir en paix sur nos deux oreilles ? Tout dépend de la croyance que l’on y prête ou pas.

La vraie question est, combien de temps seront nous encore capables de nous mentir à nous-mêmes avant de retrouver notre lucidité ? Si en psychologie, la susceptibilité désigne la disposition d’une personne à s’offenser facilement, en médecine elle désigne la tendance à un organisme à développer certaines pathologies. Les mots peuvent blesser comme ils peuvent guérir, et le bombardement de l’information en continu n’est pas étranger à l’entretien du sentiment de peur qui change notre regard. Alors si l’on ne veut pas voir le fait se transformer en psychopathologie. Il devient urgent de prendre conscience de notre vulnérabilité à cette exposition et de savoir garder prudence et lucidité, au risque de ne plus être en capacité de discerner ce qui est bienveillant de ce qui ne l’est pas.

Ecrire demande sept fois plus d’attention que parler, alors tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de réagir n’est pas inutile parce que : « Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je peux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez comprendre, ce que vous voulez comprendre, ce que vous pouvez comprendre et ce que vous comprenez, il y a au moins 11 possibilités de ne pas s’entendre. »

Comme vous pouvez le constater, ne pas s’entendre est beaucoup plus facile que d’y parvenir. Être conscient de nos propres vulnérabilités qui sous influence peuvent nous conduire à devenir de vulgaires exécutants d’un prêt à penser qui n’a aucune bienveillance, peut nous conduire à adopter des attitudes peu printanières et malodorantes. Si un des symptômes du COVID19 est la perte de l’odorat, savoir garder raison ne vous empêchera pas de profiter de Mai.