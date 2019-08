Industries de l’armement et droits de l’homme

Colbert Kouadjo est journaliste, romancier et défenseur des droits de l’homme. Son roman « Holyçane la chanteuse de jazz et les chasseurs d’albinos », et ses nombreuses conférences à travers l’Afrique, continuent de témoigner de son combat contre le massacre des albinos africains, et la défense de leurs droits. Ces derniers temps, il rêve d’un monde sans guerre, sans arme et sans violence, c’est pourquoi, il a ouvert un front contre les industries de l’armement à travers plusieurs articles de journal. Dans cet entretien qu’il nous accorde, il stigmatise le comportement des puissances qui reposent leurs économies sur les industries de l’armement qui produisent des armes qui servent à commettre de nombreux crimes contre l’humanité…Nous l’avons rencontré à Bamako, capitale du Mali où règne surtout une terreur de djihadiste dans le nord. Entretien…

Colbert Kouadjo (journaliste, romancier et défenseur des droits de l’homme) :

« Nous sommes tous menacés par les industries de l’armement… »

Pourriez-vous nous dire dans quel cadre vous vous trouvez à Bamako ?

Je suis actuellement à Bamako pour faire quelques repérages pour un documentaire sur le massacre des albinos africains. Comme tous les albinos africains, ceux du Mali souffrent aussi des préjugés. On se souvient de l’assassinat de Rama la petite albinos …En plus, c’est à nous maintenant de donner de la valeur à cette lutte à travers des actes concrets de sensibilisation après que l’Onu a décrété le 13 juin comme journée internationale consacrée à la lutte contre la discrimination, la stigmatisation et l’exclusion sociale des personnes atteintes d’albinisme. C’est ce que nous nous évertuons à faire avec une amie cinéaste Suisse.

A part ce documentaire, avez-vous d’autres projets ?

─Bien sûr ! Mon prochain roman va paraitre en septembre. Je suis en train de faire les derniers réglages avec ma maison d’édition à Abidjan…

Votre œuvre à paraitre porte-t-elle sur les droits de l’homme ?

─Bien sûr ! Droits de l’homme et la paix mondiale. La terre appartient à tous les êtres humains, quelles que soient les différences de race, d’ethnie et de nationalité. Lorsque chaque homme va se rendre compte de sa mission de paix sur la terre, il jaillira alors une source dynamique d’altruisme pur et de bienveillance. Nous pourrons alors créer une paix mondiale authentique et l’harmonie entre tous les êtres humains. Notre mission consiste à inviter le monde entier d’interpeler à cette noble mission…

Selon vous, il est important pour notre génération de batailler dur pour défendre les droits de l’Homme…

─Oui ! Je pense toujours que la défense des droits de l’homme est le combat le plus noble qu’on puisse mener de nos jours. C’est pourquoi chaque fois que j’ai une occasion comme celle que vous m’offrez actuellement, j’invite tout le monde à se joindre à nous pour ce noble combat. Actuellement ce sont des milliers de personnes qui sont privées de leurs libertés et droits fondamentaux à travers le monde. Personne ne s’en soucie vraiment, à part les militants de droits de l’homme qui sont malheureusement exposés à toute sorte de dangers comme l’exil, les assassinats, les emprisonnements dans plusieurs pays surtout africains.

Depuis quelque temps vous ciblez dans vos articles les industries de l’armement…

─C’est exact ! Tous les êtres humains ont le droit de survivre. Ceux qui menacent ce droit sont des monstres, des démons... Même si un pays conquiert le monde entier en utilisant l’arme atomique, celui qui aura utilisé cette arme est un démon. Notre combat est que chaque homme prenne conscience de sa mission de paix sur terre. Aujourd’hui, nous sommes tous menacés par les industries de l’armement… A qui ces armes sont-elles vendues ? Quels sont ceux qui alimentent les guerres sur terre ? Pour moi, chaque guerre est une occasion de graves violations des droits de l’Homme et une atteinte à la dignité humaine… Selon le site planetoscope, les ventes d'armes dans le monde se montent à 10 400 euros par seconde, soit 409 milliards de dollars par an ! Il suffit d’observer vous-mêmes ces chiffres que j’ai pu glaner ça et là, et vous vous rendrez compte du danger que représentent les industries de l’armement : le marché international du trafic d'armes est évalué aujourd’hui à 1.300 milliards de dollars par an, et plus de 5 milliards de dollars sont engloutis chaque jour dans les dépenses militaires sur la planète. Ce sont au moins 1350 entreprises à travers le monde qui fabriquent des armes mortelles et qui engrangent des milliards de dollars pour renflouer les budgets de leurs différents États. Sur la seule année 2016 par exemple, la France a vendu 44 milliards d'euros d'armes, contre 16,9 milliards d’euros en 2015. Selon le rapport sur les exportations d’armement de la France, adressé au parlement, en 2018 les commandes venant de l’étranger enregistrées par les industries françaises de défense ont atteint la coquette somme de 9 milliards d’euros, soit 30 % de plus que l’année précédente. Entre 2009 et 2014, l’Arabie Saoudite a acheté aux États-Unis pour 13 milliards de dollars d'armement, ce qui représente le montant le plus élevé des pays du monde entier durant la même période. En 2014, ce pays a aussi conclu une entente avec le Canada pour l'achat de plusieurs centaines de blindés légers, contrat d'un montant de 15 milliards de dollars. Aujourd’hui, voyons les atrocités de la guerre au Yemen ! En Afrique l’Algérie était en 2017 le premier pays importateur d'armement du continent africain. À quoi servent ces armes ? Ce n’est pas pour aller nourrir les populations que ces pays achètent ces armes…

Ces pays achètent les armes pour lutter contre le terrorisme…

─Monsieur, quels sont ceux qui arment les terroristes ? Qui a fabriqué le fusil que porte Abubakar Shekau patron de Boko Haram au Nigeria ? Qui fabrique les armes des djihadistes qui massacrent les femmes et les enfants de Maiduguri, du Cameroun, du Niger, du Tchad… Quels sont ceux qui ont fabriqué les armes dont s’est servi Boko Haram pour détruire 16 villages Nigérians, tuer 2000 Nigérians et faire 20.000 déplacés au Nigeria du 06 au 08 janvier 2015 ? Selon Amnesty International cet assaut-là a été le pire massacre jamais perpétré par le groupe islamiste Boko Haram…Après dix ans ce groupe terroriste a provoqué 27000 morts sans oublier qu’au Nigeria, la sous alimentation a atteint 25,6 millions de personnes soit 13,4 % de la population totale. Moi je pense que tous ceux qui fabriquent les armes, et tous ceux qui les utilisent contre les hommes, les femmes et les enfants sont tous coupables de crimes contre l’humanité et de violations graves des droits de l’Homme. Car personne n’a le droit de supprimer une vie humaine...

Selon vous, les industries de l’armement menacent-elles vraiment les droits de l’homme ?

Evidemment ! C’est ce que je tente de démontrer. La course aux armements n'épargne aucun habitant de la planète. Nous sommes tous menacés par les industries de l’armement… En matière économique aujourd’hui, l’industrie de l’armement est devenue un des derniers secteurs compétitifs après la dégradation du secteur manufacturier. Les industries de l’armement produisent aujourd’hui 1 arme légère pour 09 habitants de la terre. A quoi servent ces armes si ce n’est pour détruire des vies humaines ?Aux Etats Unis, tout le monde a le droit de porter une arme, et les conséquences, c’est que les enfants se tirent dessus dans les écoles… C’est inhumain ! Je le répète, personne n’a le droit de supprimer une vie humaine… Or ce qui est regrettable, c’est que ce sont les pays qui prétendent être les plus grands défenseurs de la démocratie et des droits de l’homme, qui ont bâti leur économie sur les industries de l’armement. Ce sont eux qui vendent les armes à des états voyous qui entretiennent le terrorisme international. Ce sont encore eux qui vendent des armes aux tyrans qui commettent des crimes contre l’humanité à travers le monde. Observez la publicité que font ces fabricants d’armes pour attirer les clients, les tueurs, les terroristes, les tyrans ! Ils organisent même des salons internationaux pour exposer leurs nouvelles armes ! Investir aujourd’hui dans l’armement est devenu un axe central de la politique industrielle et technologique de ces pays qui alimentent les guerres à travers le monde. Selon moi, ces pays créent les guerres pour pouvoir vendre leurs armes…

Parfois vous liez la crise alimentaire qui sévit aujourd’hui à ces ventes d’armes…J’ai du mal à vous comprendre…

─Oui, mais il faut que je l’explique pour que vous compreniez. Chaque jour, les ventes d'armes augmentent. Les entreprises de l’armement fabriquent 15 armes chaque minute soit 900 armes par heure. Le marché international du trafic d'armes est évalué aujourd’hui à 1500 milliards de dollars par an. Plus de 5 milliards de dollars sont engloutis chaque jour dans les dépenses militaires sur la planète…Au moment où ces puissances engloutissent des milliards dans les industries de l’armement pour attiser des guerres, des milliers et des milliers de personnes meurent de faim à travers le monde. 820 millions de personnes, soit une personne sur neuf dans le monde, souffrent de la faim aujourd'hui. La malnutrition provoque la mort de 5 millions d'enfants de moins de 5 ans chaque année alors qu’il faut seulement 3 milliards de dollars par an pour sauver ces enfants. Les nombreuses guerres ont été identifiées comme l’une des principales causes de la faim dans plusieurs parties du monde. C’est révoltant non ? Au lieu de fabriquer ces armes pour exterminer des vies humaines, pourquoi ne pas investir dans l’agriculture, dans l’éducation, dans la santé, et creuser des puits partout dans le monde pour sauver l’humanité ? Moi je rêve d’un monde sans arme, sans guerre, sans violence.

Entretien réalisé par Aly Sanogo journaliste freelance (Bamako, alsouma@yahoo.fr)