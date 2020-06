Instances responsables : « Pour sauver le plus de gens possible »... Et le contraire, ça donne quoi ?

Dorénavant, donc, c'est acquis, une apparente majorité de labos pharmaceutiques désirent ton fric, ton, flouze, ton, blé, ton oseille(etc.)… et non ta santé… et alors ?

Je suis agacé par cette situation désagréable : il s'agit là de la version politiquement correcte destinée à ne pas me faire censurer, et de plus, j'userai, sans doute, d'autres subterfuges de même type pour ne pas me faire entub... Pardon, censurer dans les quelques lignes qui suivent. Rassurez-vous, l'article n'est pas long, je ne me fais que transmetteur.

Je suis agacé, donc… non, je suis furieux, j’ai la rage, j’en veux au monde non pas entier mais à tous ces protagonistes ripoux orduriers, pardon vilains !, qui, de près ou de loin, œuvrent à la destruction inexorable de ce monde par le (soi-disant) haut : groupes financiers, banquiers, commerciaux et d’échanges, GAFAs, industries pharmaceutiques, industries de l’armement, groupes de presse, et autres multi/trans-nationales, etc.

Non pas quand ils font leur boulot le plus basique -quoique- mais lorsque, dans un système (qu’ils ne peuvent prétendre ne pas avoir aidé à devenir/devenu) fou, ils pourrissent la vie des moins que rien, des gueux, j’ai nommé : la population.

Eux ne sont pas la population, ils appartiennent à une autre race que la race humaine (que jusqu’alors nous pensions telle, unique) : la race des « rois noirs, blancs » quel nom pour désigner cette engeance in-ânimée, cette plaie béante et vive aux cœurs d’innombrables (+ ou -) souffrants humains, cette oligarchie ?

Acoquinés avec leurs désormais rivaux devenus plus faibles qu’eux, les états*, ils se réunissent en think thanks et autres Bildelberg et décident de la marche du monde. Pardon, de notre monde.

Voici, ici, un exemple flagrant de la situation qui nous est d’ailleurs rabâchée à tout va sur Agora depuis des mois :

Nous avons les moyens de nous faire soigner, les médecins de ville ont les moyens de prescrire des médicaments diminuant la charge virale et/ou les effets du corona en début d’infection et donc de beaucoup moins mourir, in fine.

Hors, ces moyens sont retirés (leur autorisation ou leur approbation par revue médicale, par ars, par ansm). Globalement il en découle qu’un ensemble de mes2cins en col blanc, c’est-à dire pas forcément méchants, mais très attachés au protocole, à la forme (ce qui se comprend, la plupart n’ayant vu un patient en forme depuis des années) ou bien méchants, oui mais très méchants mais y s’en rendent pas compte pasqu’en fête c’était pour l’argent et l’argent C bien, ça donne une piscine à ma fille et des cours d’aviateur à mon fils et une super fête d’anniversaire à bill*, et tout et tout…

…sont responsables de nos morts, ainsi que les instances, associations, qu’ils représentent ou auxquels ils appartiennent (bigpharma, gouvernement, ars, ansm, ordre des merdecins, merdefake, etc., - je suppose, sauf erreur - ça , à la fin, C pour ne pas me faire censurer) et agissent d’une façon que nous, le peuple, ne pouvons accepter.

[Bordel de merde où avez-vous planqué votre âme..heu serment d’Hippocrate ? Je vous assure que je garderai toute ma vie en mémoire -sauf période Alzhy.- le contenu vécu d’un commentaire passé : "Parlant de traitements (nouveau et onéreux *), mon médecin m’a confié qu’en fin de spécialisation, lors d’un colloque-formation organisé par un grand labo, lui, comme tous ses collègues, se sont fait promettre de recevoir 250 € à chaque mise sous traitement d’un de leur médicament (*) : il devait s’agir d’individus caractéristiques (jeunes adultes entre 18 et 25 ans ou approximativement, de mémoire). Réagissant, offusqué, il suggéra qu’il s’agissait de pression pour prescription, etc....Ce à quoi l’interlocuteur s’empressa d’amadouer, de la jouer « cool » du genre, ah mais non non non, pensez donc, vous le prenez comme ça ? Il s’agit simplement de...Nous agissons ensemble, de concert...(je ne me rappelle précisément plus du blabla style « geste de reconnaissance, partage... »)".

(Interrogez aussi vos médecins, et faites partager si vous avez la chance d’avoir ce genre de confidence !) Perso. J’ai eu la chance de tomber sur quelqu’un d’honnête et intègre...Je le garde ! ]

Bref c’est clair, ils ont le sang de milliers de personnes sur les mains, la létalité française atteignant le sommet mondial de par cette situation, de par les TRIPLES I à la lrerecul * : INCOMPÉTENCE-INCURIE-IMPÉRITIE.

Dans mon titre, j’ai mis « ET ALORS ? » : À quoi bon écrire, écrire articles et articles sur le sujet il faut agir .

Bien sûr, j’ai évidemment quelques idées, comme chacun d’entre nous, allons ne soyez pas cachotiers mais gardons de côté les actions un peu gamines comme la projection d’encre jaune indélébile sur tout débile lrerecul, soit député en priorité ? quoique pas forcément, un maqueron, une sibête nous font bien rire jaune, justement, ou bien quelquechose qui aurait vraiment de la gueule, je ne le dis pas je serais censuré. La dissidence, la désobéissance civique, nombre d’actions, sont en tout cas absolument nécessaires, obligatoires. C’est une guerre il a dit micron.

Bien voilà le vif du sujet : je vous renvoie à la chaîne du lanceur d’alerte Silvano Trotta que j’ai suivi de longues heures de confinement et qui, très sourcé, a démontré que Raoult, mais aussi d’innombrables médecins de terrains trouvent des pistes correctes, prometteuses et mieux, qui guérissent ; les médecins italiens en première ligne, Denis Gastaldi, Jean-Jacques Erbstein, Olivia Vansteenberghe, Sabine Paliard-Franco en France dans le Grand Est et ailleurs, un ensemble de plus de 6200 médecins français échangeant (plate-forme SERMO), plus de 800 000 médecins internationaux utilisant des traitements préventifs ou en début de maladie et ne comprenant pas qu’en France, aucune direction n’ait été prise pour favoriser cette prise en charge en amont donc, avec répercussion au final. Statistiquement imparable.

Non-assistance à personne en danger, homicide involontaire.

Silvano Trotta a permis la constitution d’un collectif d’avocats (dont de pointure(s), à liste non fermée, non exhaustive : Maitres Manna ; Lèguevaques ; Durand pour l’instant) à soutenir (photo jointe).

Elle, M. Manna, vient du milieu des gros poissons, qu’elle a défendus, raconte que tous ceux de cette race ont le pognon de dingue pour aligner une douzaine d’avocats, procéduriers dans la forme, bref, des merd**x intelligents de la tête et de la mémoire qui font trainer la Justice, la vraie, pas la justice des tribunaux. Elle connait son truc. Leur action est sur du long terme, a déjà du succès -je crois plus de 15 000 soutiens) dont le mien. J’y crois, c’est du solide. Voilà le pourquoi de cet article.

https://noublionsrien.fr "Maitres Manna - Lèguevaques - Durand", titre de la dernière vidéo d'une longue série, dont la principale, plus d'un million de vues, sans compter des traductions dans le monde entier a été supprimée par youtube. ( = )

[ https://www.youtube.com/redirect?v=KRE6K9QPRpo&event=video_description&redir_token=0B3M3JqxcSAL4gcGf1wCiVwrR3V8MTU5MTAwNzA1M0AxNTkwOTIwNjUz&q=https%3A%2F%2Fnoublionsrien.fr ; ]

(La chaine YouTube en question, par SilvanoTrotta :

https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ

Et mon épouse étant infirmière, que j’aime, je ne peux m’empêcher de transcrire, depuis la dernière vidéo à ce jour, un petit passage téléphonique d’une infirmière justement, après constat, mortifère au sens propre, de l'inadéquation des soins qu'on lui demande de prodiguer avec la réalité biologique du déroulement de la pathologie..."pourquoi ce genre d'information ne finit pas au niveau national et international pour sauver le plus de gens possible..."

"...le seul truc qui m'agace c'est que nous à notre petit niveau c'est difficile de faire quelque chose"

* état, bill, lrerecul, ne méritent plus de majuscule

(Quelques sources)

https://www.cairn.info/revue-dossiers-du-crisp-2013-2-page-11.htm#

https://www.google.com/search?q=oligarchie+wikipedia&oq=oligarchie+Wikipe&aqs=chrome.1.69i57j0l4j69i60.13430j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8