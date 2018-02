J’ai le droit !

Bonjour Nabum, et merci pour cet exercice de style plaisant.





Les droits des individus ont pris ces derniers temps d’autant plus d’importance que diminuaient les devoirs des citoyens et le respect d’autrui. Avec des curiosités surprenantes que pourtant plus personne ne relève comme le « droit à l’enfant » (? ??) ou le « droit à la santé » (au lieu d’un accès aux soins). Epoque narcissique.