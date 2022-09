« Je ne souhaite pas que mon village Colombey-les-deux-églises s’appelle un jour Colombey-les-deux-mosquées. »

@Olivier Perriet

Si on ne veut pas que Colombey les deux églises se transforme en mosquée, il faudrait aller à l’église

======================================

vous êtes donc pour le remplacement des populations en Zone rurale.

Pour éviter de mettre les immigrés dans des zones « qui sont déjà densément peuplées, avec une concentration de problèmes économiques et sociaux massifs », il préconise de les accueillir dans des espaces ruraux « qui eux sont en train de perdre de la population » et où « nous devrons fermer des classes, vraisemblablement des écoles et des collèges ». Voilà une singulière façon de prôner « le Grand Remplacement » !





Mais Macron je-sais-tout connaît mieux que tout le monde ce qui est bon pour la France. En avançant de telles idées, il montre à quel point sa capacité de réflexion est pervertie par ses préjugés. On le savait plus mondialiste, plus européiste, que patriote : à l’entendre, il semble n’avoir plus de patrie, Français et étrangers sont, pour lui, interchangeables.