Johnny Depp, Amber Heard et les violences conjugales ?

@Séraphin Lampion

Mais si c’est intéressant :

l’argent ne fait pas le bonheur

la célébrité ne fait pas l’intelligence

et puis, on finira peut-être par expliquer pourquoi il n’y a que celui qui a été mis à bout par sa meuf — je ne fais pas de dessin, tout le monde imagine bien — et qui finit par lui foutre un pain tellement il n’en peut plus et qu’il n’y a rien d’autre à faire, ( sauf à se barrer,hein ?), qui est à condamner alors qu’il vit l’enfer depuis un siècle et ne craque que de temps en temps...

le monde moderne est plein de mystères mensongers de mauvaise foi !!

Il y a trente huit ans je créais une assoce de soutien aux mecs, pas pour violence, mais parce qu’ils étaient mis KO par leur meuf, qui piquait les mômes et voulait en plus leur piquer le fric, soutenue pas les avocates féministes !

Elles voulaient quitter leur mec pour un autre, ou pour une autre meuf, parce qu’il bossait tout le temps et qu’il les baisait mal, mais elle voulait les mômes et le train de vie !

C’est ça le féminisme.. hum hum