Jusqu’à 800 millions d’emplois menacés par l’automatisation d’ici à 2030

D’où la priorité absolue à donner à la formation :formation initiale et qualifiante des jeunes (avec droit à l’erreur et possibilité de cycle allongés), et surtout à la formation qualifiante des adultes, totalement négligée en France. En Suisse ou en Allemagne, on peut débuter comme ouvrier professionnel et finir ingénieur (si on est bosseur et motivé), pas en France. Macron semble avoir compris cette urgence, la CFDT aussi, moins ou pas les autres syndicats.

--- Et la seconde priorité, c’est de maitriser l’immigration, et de pratiquer comme le Canada, pays dont personne ne remet en cause la démocratie et le respect du droit : évaluation des métiers en tension et des qualifications correspondante, estimation des effectifs nécessaires, immigration autorisée strictement en rapport. Nous ne sommes pas chargés d’accueillir les chômeurs étrangers et non qualifiés, qui ne pourront pas s’insérer dans notre société. Par contre, il faut aider les pays d’origine à se développer, en contrôlant strictement l’utilisation des aides dans ces pays massivement corrompus.