L’acte V des gilets jaunes : le pouvoir de l’image

Les manipulations de toutes sortes qui ont entouré l'acte V de la mobilisation des gilets jaunes en ce 15 décembre font vaciller dangereusement la démocratie..ou quand l'inquiétude d'un mouvement hors de contrôle fait place à la colère envers un pouvoir de plus en plus isolé.

N'y voyez aucune volonté d'alimenter une quelconque théorie du complot, mais les évènements des 15 et 16 décembre 2018 sont pour le moins inquiétants pour notre démocratie.

La journée du 15 a commencé comme tous ces samedis de décembre sur les réseaux sociaux, avec l'objectif de suivre la 5 ème journée de mobilisation de "Gilets Jaunes". Oui, j'évite les journaux télévisés des chaines publiques et les sources uniques d'information.

Certains la souhaitaient sanglante, terrible, d'autres l'attendaient pour enterrer définitivement ce mouvement citoyen né sur les ronds points (enfin rentabilisés !), d'autres encore allaient tenter pour la 5ème fois de récupérer politiquement le mouvement. Les journalistes des chaines d'info s'etaient mobilisés dans tout Paris et attendaient les casseurs, les experts en tous genre étaient prêts pour analyser à chaud toute image qui pourrait faire le buzz et tous remerciaient Jeff Bezos de leur permettre de commander en ligne leurs cadeaux de Noël au détriment des commercants de centre-ville qui ne voyaient plus aucun client depuis un mois.

Où l'on découvre Deborah de Robertis

La première image de la journée fût "Mariane et la gendarme mobile". Image totalement préparée, totalement calculée, qui allait permettre à chacun de choisir son camp. Deborah de Robertis, l' "Artiste" et non la Femen, ou la gendarmette au physique à la hauteur de la provocatrice pas si inconnue que cela ? (Deborah de Robertis sur wikipédia).

Je laisserai chacun avoir son propre avis sur la chose, mais à titre personnel, la beauté de l'image a vite été remplacée par le sentiment de me faire légèrement manipuler.

Le mouvement s'essoufle

La journée du 15 décembre fût somme toute assez calme. Les médias, concentrés principalement sur Paris, se sont beaucoup ennuyés. Le nombre de stations de métro fermées, les filtrages massifs dans les gares, les blocages aux entrées de Paris, la mise en oeuvre massives de forces de l'ordre aux moyens nouveaux ont eu raison des plus faibles.

"Le mouvement s'essoufle" a donc commencé à tourner en boucle sur les chaines d'informations. Habile tout de même !

Et puis, coup de grace : un "direct" sur BFM TV à 13h15 depuis une ville de province où une manifestation devait commencer à 14h00. Un journaliste sur la place, deux gilets jaunes en arrière plan et un angle très appuyé : "la mobilisation n'est pas au rendez vous ici". Facile, le RDV est prévu dans 45 minutes, les gens mangent, sont dans les transports, arrivent.. Le retour en plateau a également été délicieux : "Effectivement arnaud, très faible mobilisation puisque nous dénombrons en tout et pour tout deux gilets jaunes si j'en crois les images".

Là encore, chacun jugera, mais comment ne pas s'indigner d'une telle manipulation de l'image et de l'information ? Comment de pas s'interroger sur les méthodes employées par l'exécutif pour faire en sorte que Paris soit quasi-désert ce samedi ?

Le mouvement est diffus, atomisé, peu contrôlé et peu contrôlable. La méthode pour tenter de l'étouffer est plus qu'inquiétante !

L'erreur humaine de France 3

Et en ce dimanche bien plus calme et plus propice aux achats de Noël dans les commerces qui se doivent d'être ouverts, nous découvrons "l'erreur humaine" de France 3. Un "Macron Dégage" devenu un "Macron" à cause d'un malheureux ripage de gomme photoshop. Il est vrai que brandir un panneau "Macron" place de l'opéra est d'une haute portée symbolique !

Alors, je ne suis plus inquiet, je suis en colère. En colère d'être pris pour un abruti, en colère de payer ma redevance TV pour de l'information manipulée, en colère parce que je sais que les français qui regardent le JT de France 3 ne sont majoritairement pas sur les réseaux sociaux....

L'exécutif doit rapidement réagir et proposer aux Français mécontents de vraies solutions. Les agacés des gilets jaunes doivent ouvrir les yeux. Les gilets jaunes doivent se méfier de toutes ces images.

J'ai peur pour la France !