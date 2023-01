« L’Affaire d’Outreau, mise en scène d’un fiasco judiciaire »

à mettre en regard avec



« La »non-affaire d’Amiens, soit la mise en place d’une catastrophe républicaine«

Hé oui, en République des Droits de l’Homme et du Citoyen - Liberté, Égalité, Fraternité - ce contraste illustre à lui seul et on ne peut mieux toute la différence de traitement accordée par la justice entre les »gens qui ne sont rien« nés à Outreau et les bourgeois de bonne famille nés à Amiens.

D’une part, de nombreux citoyens honorables embastillés et jetés sans autre preuve que des accusations mensongères de pédophilie en pâture à l’opinion publique, d’autre part notre Jean-Migitte nationale, ci-devant première »dame« de la République et jamais poursuivie pour l’abus incestueux d’un de ses élèves pourtant très sévèrement affecté depuis d’une perversion narcissique et manipulatrice, au point dans l’immaturité de son délire narcissique de toute puissance d’avoir fait mutiler, bâillonner, confiner, injecter, QR-coder, »emmerder« , et j’en passe ... l’immense majorité de ses concitoyens, réduits à purs objets fantasmatiques de ses pulsions.

»Selon que vous serez puissant ou misérable,

Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir." nous disait sous l’ancien régime Jean de La Fontaine.

Encore y faudrait-il en République que la Justice daigne encore s’enquérir des forfaits des puissants, ce qui n’est pas vraiment gagné !