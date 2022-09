L’agression choc d’une octogénaire à Cannes

- Leurs parents ne devraient-ils pas aussi être désignés comme responsables des ces faits ?

Oui, absolument ! Quand on en arrive à ce degré de barbarie et de bêtise, il y a des causes. Hélas, nous sommes en droit napoléonien, l’enfant est la propriété de ses parents, et le reste. J’ai appris hier à la radio que les pères détenus pour avoir massacré leur compagne (et, sans doute, les enfants) ne sont pas déchus de leurs droits parentaux ! Vous savez aussi que les parents d’enfants placés touchent directement les allocations de rentrée scolaire et non la famille d’accueil qui gère tout. Ces aberrations doivent cesser. Acheter la paix sociale à coups de subventions ne mène à rien.



Quand on fait des gosses qui deviennent ça, c’est qu’on est soi-même gravement carencé, ou gravement pourri. Il faut étudier sérieusement la question. Merci pour l’article.