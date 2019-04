L’auto-promo sans conscience

Y a-t-il une limite à la connerie humaine ?

Plus je vieillis. Plus je m’aperçois que non.

L’autre jour je lisais à travers les "news" publiées en vrac sur un des nombreux sites du web (en fait peu importe le site puisqu’ils se copient tous les uns les autres - j’exagère un peu mais c’est vrai pour 90% des sites d’actualités qui ont pignon sur rue) que notre "cher" animateur Jean-Luc Reichmann de la "fabuleuse" émission de TF1 intitulée "les douze coups de midi" remerciait les téléspectateurs pour leur soutien.

Bon c’est vrai que déjà regarder TF1, ce n’est pas vraiment un signe de recherche d’intelligence. Et regarder l’émission des "douze coups de midi" l’est encore moins. Et dans ce contexte "particulier", je dois avouer coupablement, qu’à l’instar de la vie qui est apparue du vide selon Darwin, j’espèrais que de la connerie émerge un soupçon d’intelligence : Pauvre de moi !!!

Dès lors, qu’attendre de Jean Luc Reichmann qui depuis des années anime cette émission ?

Avant de répondre à cette question, remettons-nous dans le contexte.

Dans l’émission des "douze coups de midi", on peut gagner de l’argent (assez bien puisque ça peut aller jusqu’à 30 000 euros par émission – on est bien loin des gains de "Question pour un champion" (sic) – rappelez-vous que vous êtes sur TF1) à condition de répondre à quelques questions qui font appel à vos connaissances. Enfin, ne vous attendez pas non plus à des questions métaphysiques ! Jean-Luc Reichmann de nous expliquer d'ailleurs : "C'est l'ordinateur qui sélectionne les questions, autrement dit le hasard. Je travaille sur l'ordinateur avec l'équipe éditoriale sur les questions et il m'arrive même de penser à certaines (c'est moi qui souligne) et de les lui faire parvenir". Merveilleux ! Et donc certains candidats brillent plus que les autres. Parmi eux, Christian Quesada a été le champion des champions parce qu’il a gagné la somme de 809 392 euros.

Or, récemment, ce fameux Christian Quesada a été mis en examen et placé en détention provisoire pour tentative de corruption sur mineurs et possession de vidéos pédopornographiques. En apprenant cela Jean Luc Reichmann a déclaré ressentir du dégoût et de la colère.

Je le comprends parfaitement et je ressens la même chose, si ce n’est davantage, pour ce genre d’individu.

Mais là où le bât blesse, c’est quand JLR déclare à propos de cette affaire "Vos milliers de messages que je reçois me donnent encore plus de force pour me battre… Merci à vous tous d’être à mes côtés dans mes combats… ". Oui, vous avez bien lu. Il ne parle pas, comme le font certaines personnalités, d’une maladie contre laquelle il se bat ou contre la souffrance d’avoir perdu un être cher (ce qu’on pourrait encore entendre à la rigueur, car n’oublions pas que la perte d’un être cher ou la maladie ne touchent pas uniquement le star-system mais tout le monde). Non ! Du tout ! Il parle du soutien pour le fait d’avoir un des candidats de "son" jeu qui a mal tourné. Vous avez bien lu. Dès lors, où est sa souffrance ? Où est sa douleur ? On marche sur la tête, non ?

Pourquoi n’est-il pas triste et n-a-t-il pas besoin de soutien quand il y a des gens qui meurent de faim en Afrique ? Pourquoi n’est-il pas triste et n-a-t-il pas besoin de soutien quand il y a des gens qui meurent du SIDA ? Pourquoi n’est-il pas triste et n-a-t-il pas besoin de soutien quand il y a des gens qui dorment sous les ponts à Paris ? ou pour les SDF ? ou pour les gens qui tirent sur les fins de mois ?

Et puis JLR est tellement affecté qu’il en profite pour faire de l’auto-promo dans la foulée : "Merci de m’avoir porté à jouer hier soir cette folle Nuit d’Ivresse sur scène dans un théâtre plein à craquer devant 1100 personnes à Caluire et Cuire… ". Lamentable !!! Il avait tellement de peine et de souffrance qu’il a besoin du soutien pour jouer une pièce de théâtre !

Non mais franchement, c’est un gag.

Alors vous savez quoi ? Moi j’en ai marre de ces gens des médias qui se plaignent pour rien, qui sont blindés de fric et qui réclament encore le soutien de ceux qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez et les suivent aveuglément. Ras le bol aussi de ces auto promos constantes sur nos chaînes. C’est insupportable.

A quand une émission ou une personnalité viendra simplement parler d’une noble cause à défendre sans pour autant vendre son film, sa pièce, son spectacle ou son livre ? Ne serait-ce pas plus beau ?

Je n’ai rien contre JLR. Car il n'est pas le seul sur le PAF, hélas, à avoir les mêmes travers. Mais quand même ! Faire croire qu'il a besoin de soutien parce qu'on peut supposer qu'il souffre. A cause de quoi ? Eh bien, à cause d’un candidat de "son" jeu et en profiter pour parler de son spectacle, c’est une sacrée pirouette. Et c’est prendre les gens pour des cons.

Déjà que regarder TF1 ne relève pas le niveau intellectuel mais en plus écouter toutes ces âneries.

Comment voulez-vous élever les gens avec de tesl raisonnements ? Ne pourrait-on pas les nourrir avec autre chose de plus "haut" ?

Vous allez me dire qu’il existe des émissions où il n’y a pas d’auto-promo mais où on se "bat" pour une cause. Par exemple "Fort Boyard" ou "Qui veut gagner des millions".

Et là, je dis encore : Quelle honte !!!!

Est-il moral que la cause, aussi noble soit-elle, pour laquelle les candidats jouent soient l’objet d’un jeu ? Car si le candidat est "bon" alors l’association touche une bonne somme d’argent sinon l’association ne touche rien. Mais c'est oublier qu'il y a des humains qui ont besoin de ces associations. Dès lors, on joue le sort des gens à la roulette !!!! C’est affreux !!! Ecoeurant.

Prenez du recul et ouvrez les yeux sur l’absurdité de cette situation. Et sur cette cruauté. Sur ces médias qui nous servent des principes enrobés dans l'argen et rien que l'argent.

Alors Monsieur JLR, vous avez une très belle voix et vous êtes un très bon animateur. Mais restez à votre place et prenez conscience de votre pouvoir d'influence sur votre public. Remettez les choses en perspective. Que vous soyez surpris par la méchanceté des gens et par les choses abominables qu'ils font parfois est une chose. Nul doute que cela a dû vous suprendre venant de quelqu'un que vous connaissiez plus ou moins. Mais ne réclamez pas le soutien des gens pour cela. Et encore moins au nom de l'argent.