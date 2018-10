L’éducation et l’innovation sont essentielles au développement d’un tourisme gastronomique durable

L'Organisation mondiale du tourisme, agence spécialisée des Nations Unies s'occupant de tourisme durable et accessible à tous, et Basque Culinary Center (BCC) ont lancé une initiative novatrice dans le secteur du tourisme gastronomique. Il s’agit d’un appel mondial pour les start-up ou les entreprises, dont les idées novatrices peuvent révolutionner la gastronomie touristique et inspirer les touristes avec de nouvelles façons et raisons de voyager. L'innovation et les investissements touristiques ne sont pas des fins en soi, mais des moyens de promouvoir de meilleurs produits touristiques, de développer la gouvernance du tourisme et d'exploiter sa capacité éprouvée à favoriser la durabilité, à créer des emplois et à créer des opportunités.

Le Basque Culinary Center (BCC) est une institution universitaire pionnière dans le monde entier qui comprend la faculté des sciences gastronomiques rattachée à l’université Mondragon et un centre pour l’innovation et la recherche, BCC Innovation. Il s’agit de la première faculté des sciences gastronomiques en Espagne et la seule au monde à disposer d’un centre de R & D. Son conseil d’administration comprend également 11 des chefs les plus réputés au monde. Le Centre culinaire basque a pour objectif l’enseignement supérieur, la recherche, l’innovation et la promotion de la gastronomie et de l’alimentation. Il fait également la promotion de la gastronomie en tant que levier du développement socio-économique à travers ses actions.

De plus, le Basque Culinary Center a créé un Centre technologique pour la gastronomie, BCC Innovation. Ses objectifs sont de convertir la connaissance en richesse, de stimuler l’innovation dans les entreprises et de contribuer avec enthousiasme à la création de nouvelles entreprises, garantissant ainsi l’avenir du secteur. BCC Innovation soutient les entrepreneurs dans le développement de nouveaux projets d’entreprise. Les entreprises en démarrage, les start-up sont invitées à présenter des modèles commerciaux liés au développement durable, à respecter la chaîne de valeur, à proposer une déclaration authentique et cohérente et à valoriser le patrimoine culturel et local. Les lauréats de ce concours auront l’occasion de présenter leurs projets au 5ème Forum mondial du tourisme gastronomique (2-3 mai 2019, San Sebastián, Espagne), avec la possibilité de recevoir un conseil et un accompagnement personnalisés des experts en accélérateur de projet du BCC. Action culinaire ! Des informations complètes sur les termes et conditions sont disponibles sur https://www.gastronomytourismventures.org/ Le secteur du tourisme gastronomique s’oriente vers l’innovation et la diversification de ses offres. Le patrimoine culturel immatériel est devenu le facteur central qui attire et enchante les touristes. Le tourisme gastronomique, en tant que constituant et véhicule de la culture et des traditions, est une ressource essentielle qui ajoute de la valeur et fournit des solutions aux destinations qui cherchent à se démarquer par des offres de produits uniques.