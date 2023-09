L’éducation sexuelle à l’école en Belgique francophone

Oups et plutôt deux fois qu’une : Heureusement, les psychologues de la PETITE SIRENE vont s’opposer à cette intrusion. Primo, hélaas, les enfants sont plutôt aasez tôt confontrés au « réel » de la sexualité sur internet. Même si les parents leur interdisent l’accès à celui-ci. Cettte vision crue et précoce de ce que les psychanalystes appellent : « la scène primitive » est très dangereuse pour la construction fantasmatique de l’enfant auquel on coupe court à l’imaginaire... Comment se font les bébés ??? Le risque est grand de fabriquer des générations d’alexythimiques : L’alexithymie consiste en « une inhabilité à pouvoir faire des connexions entre les émotions et les idées, les pensées, les fantasmes, qui en général les accompagnent ». Ou ce que les psychanalyste appellent : la pensée opératoire et instrumentale. En psychanalyse, et pour Pierre Marty, qui en a posé les bases conceptuelles, la pensée opératoire est une modalité du fonctionnement mental qui repose sur l’absence de symbolisation et qui peut se traduire par des symptômes psychosomatiques. Si l’enfant est directement confronté au REEL de ce qui devrait jusqu’à un âge avancé rester du domaine du fantasme, on coupe court à la voie permettant l’élaboration du fantasme. Et au pire de l’épistémophilie Plaisir éprouvé à acquérir un savoir). Je vais prendre l’exemple d’un cas proche que je connais bien. Petits enfants d’un très grand intellectuel en BELGIQUE. Il reçu tellement de médailles pour son oeuvre littéraire et culturelle que sa veste pesait 40 kilos. Ayant connu ses petits enfants qui comme nombreux autres, furent dès l’aube de leur vie au fait de la chose sexuelle,. Pas de tabou n’est-ce pas, on est progressistes et éveillés. On laisse la porte de la chambre ouverte, même à certains moments... (l’homme aux loups de FREUD) Bah, comme cela ils sauront et ne seront pas traumatisés. OUI, sauf qu’ils sont dyslexiques et n’ont tout au plus lu que un ou deux livres à 18 ans... C’est moi qui un moment les aidait à faire leur dissertation (oui, mais moi j’avais lu... bon soit). Je remarque au passage que les jeunes lisent peu (hasard ???). Ce qui nous poussent à lire est justement : LA CURISIOTE, quand tout est su et connu, pourquoi lire encore n’est-ce pas ??? Autre problème : et les enfants qui vivent dans une famille dysfonctionnelle ou autre (incestes et j’en passe), comment vont-ils vivrent ce qui pour eux est un drame souvent enfui et tu. Passons. Connaissant très bien les plannings familiaux, ceux-ci sont encore calés sur le fameux rapport KINSEY (qui soit dit en passant était un fameux pervers). D’autres mêmes sont encore adeptes de W. REICH (un paranoïaque). Je pense au contraire, qu’il faut expliquer au jeunes que ce qu’il visionnent par inadvertance sur internet : n’est pas la sexualité. Mais juste de la jouissance masturbatoire. Remarquons que dans les vidéos pornos, on a plutôt tendance à cacher les visages. Il n’y a pas de relations d’amour entre les protagonistes. La « relations » à l’autre est partielle et vise juste le plaisir orgamisque. La question du genre.... Les jeunes sont très fragiles et doivent s’asseoir sur du solide, du réel (PIAGET). Ce n’est certainement pas le moment de leur dire (OH ! PERVERSION) : tu sais, tu n’es peut-être pas du sexe que tu crois.. QUOI !, maman, papa au secours, il paraît que je serais peut-être d’une autre sexe.. Bref et heureusement nombreux commencent à comprendre et à se révolter.