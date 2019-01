L’épicerie Solidaire

(Par commodité, j’écris ce récit à la première personne du singulier). Je me nomme Jean et j’ai 65 ans. Pour des raisons que je ne développerai pas ici je suis sans ressources mais depuis quelques jours et avec l’aide de ma famille et d’un assistant social j’ai décidé de sortir de ce puits sans fond. Et pour la première fois de ma vie je suis allé chercher une assistance alimentaire au Secours Catholique

Le Secours Catholique du sud Vendée tient une épicerie solidaire dans la petite ville de Maillezais connue pour les ruines de son abbaye. L’épicerie est ouverte un mercredi après-midi sur deux. N’en connaissant pas le fonctionnement je me suis rendu mercredi dernier en début d’après-midi au centre, muni d’un sac de courses. Quand on n’a jamais fait cette démarche on la trouve un peu humiliante et on n’est pas très à l’aise.

Le petit bâtiment est muni d’un parking sommaire où une trentaine de voitures sont garées. Je me présente à l’entrée où quelques personnes attendent mais je pense que c’est une entrée pour les vêtements. Ayant aperçu une porte sur le côté du bâtiment d’où des gens entraient et sortaient avec des sacs de provisions, j’y vais. Dans la petite entrée, plusieurs personnes attendent. Assis à une petite table un homme s’occupe de tout le monde avec dynamisme. J’apprendrai plus tard qu’il se nomme Pierre et qu’il est chef d’entreprise à la retraite. Au bout de quelques minutes il me demande qui je suis. N’étant pas inscrit dans son fichier et après quelques questions rapides mais amicales il comprend que j’ai sauté une étape. Il interpelle un autre bénévole dont j’ai oublié le prénom qui me conduit à l’entrée du bâtiment et j’attends quelques minutes pour entrer dans un petit bureau où 3 personnes me reçoivent. Je fournis la feuille de l’assistant social et je raconte rapidement ma vie et un peu le pourquoi de ma présence. L’ambiance est chaleureuse et détendue.

Puis, toujours accompagné par mon guide, je retourne à la porte latérale où Pierre m’explique rapidement le fonctionnement. J’avoue ne pas tout enregistrer. On paye 15 % de la valeur des achats, certains produits sont donnés par les grandes surfaces ou d’autres sources, d’autres achetés (comme le papier toilettes par exemple qui n’a pas de date de péremption). Certains produits ont un prix affiché sur des étagères, d’autres sont gratuits. Certains produits sont limités comme le lait à deux litres par personne et par passage. Une personne munie d’une fiche me suit et note mes « achats » tout en me donnant des conseils et des explications. Je choisis quelques produits qui me font défaut mais rapidement mon sac est plein. Comme il y a énormément de pain je suis incité à prendre un sac contenant une dizaine de pains de toutes formes que je peux facilement congeler.

Tout à coup, Pierre me rejoint et me demande si j’ai un sac isotherme. Je n’y avais pas pensé. Pas de problème, il va m’en fournir un. Une fois par mois le Secours Catholique reçoit des produits frais qui sont stockés dans une chambre froide de 2-3 m². Les produits doivent être écoulés très vite pour la plupart et sont gratuits. Je reçois un sac isotherme plein à craquer. J’y découvrirai, en rentrant, du fromage, des laitages et même du magret séché en tranches.

Puis vient le moment de payer. Ce principe me rassure. Je me rends à une table dans un coin où un homme et une femme prennent ma feuille, m’enregistrent sur un ordi et notent mes achats avec rapidité mais dans une bonne ambiance. J’ai le temps de voir une somme écrite sur ma feuille … dans les 19€ … avec toutes les courses dans mes sacs la somme est dérisoire … mais très vite on m’explique que je ne dois, en fait, que 2.61 € !

Muni de ma petite facture je retourne voir Pierre à l’entrée et je règle ma note. Et je retourne à ma voiture avec mes deux sacs de courses et ma poche de pain.

Je suis assez ému, je dois le reconnaître, moins par la quantité de nourriture que par l’ambiance chaleureuse dans laquelle j’ai vécu cette expérience. Quelle chance j’ai eu de la vivre. Je me promets que dès que ma situation sera rétablie ils auront un nouveau bénévole même si je ne suis pas vraiment catholique mais l’entraide n’a pas de couleur.

Voilà, cette histoire est vraie et c’est une belle histoire que je raconte avec le plus grand plaisir.