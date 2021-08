L’immigration, ’’une chance pour la France’’

Procédé malhonnête que d’enrôler G marchais dans votre croisade contre l’immigration.

Ces paroles sont sorties du contexte économique, social et géopolitique de l’époque.

Moi je relève qu’il dénonce " les atteintes à la dignité, les brimades et les discriminations odieuses » qui frappent les travailleurs immigrés. Ou quand il fait le lien entre immigration et régime capitaliste, ou stigmatise les « patrons et le gouvernement français » qui recourent à l’immigration massive pour « se procurer une main-d’œuvre d’esclaves modernes, surexploitée et sous-payée », en vue « de profits plus gros » et « d’une pression plus forte sur les salaires et les conditions de travail des travailleurs », immigrés ou pas.

À ne pas confondre avec l’immigration d’aujourd’hui, qui n’est pas sollicitée par le patronat, comme du temps de Marchais, et qui est une immigration de personnes qui fuient la misère et le chaos que l’on a si bien instauré en Irak et en Lybie où ces migrants, restaient car ils y trouvaient du travail. Maintenant on a tout cassé là-bas alors ils continuent leur route plus au Nord.

Et de même pour l’Afganistan aujourd’hui. Quelle était la position de tous ces anti immigation à l’époque où l’URSS voulait extirper l’islamisme de là-bas ? Je parie qu’ils applaudissaient à chaque missile US tiré par les partisans de Massoud.



Néanmoins je garde en mémoire cette phrase d’August Bebel qui disait : « Quand mon ennemi me félicite je me demande quelle bêtise j’ai pu faire »

Donc à mettre au passif de Marchais qui confondait les travailleurs étrangers avec le capitalisme.

Je suis souvent allé en Tchécoslovaquie aux usines Skoda qui dans les années 80 employaient des travailleurs cubains et vietnamiens sans que ça fasse pression sur les salaires.

Oui M Marchais ou ceux qui le citent : ce ne sont pas les travailleurs étrangers qui sont responsables mais le système capitaliste et c’est à celui-ci qu’il faut mettre fin.