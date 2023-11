L’inscription de l’IVG dans la Constitution ?

Encore un plan com. Non seulement une constitution n’est pas du tout faite pour ça, mais en plus elle ne sert plus à grand chose à vrai dire. D’une part le Conseil Constitutionnel fait ce qu’il veut et interprète à sa manière. D’autre part et surtout, le droit européen et certains traités sont au-dessus d’elle. Sans parler des Français-moutons qui laisseraient faire n’importe quoi sans trop moufter en échange d’une sucette.



En tout cas, si l’objectif du nain qui soi-disant nous gouverne est de mettre les femmes de son côté, c’est raté pour moi. Qu’il décide de mettre dans la Constitution, l’IVG, l’interdiction de l’écriture inclusive ou l’obligation de boire du vin à chaque repas, je penserai toujours qu’il est naze.