L’invasion publicitaire toujours plus insupportable de l’anglais

Le choix de l’anglais n’est pas arbitraire. Les anglo-saxons sont plus rationnels, plus efficaces, plus respectueux que les latins. Il n’y a qu’à voir le traitement des grèves ou des gilets jaunes en France. La France est le seul pays au monde dans lequel 2 % radialisés de la population peut bloquer tout un pays. Avec débordements, intimidations, menaces de mort, etc. Lâchez le nom de Macron sur un forum et vous verrez. C’est inconcevable aux États-Unis, au Japon, en Russie, etc. Voilà pourquoi la France ne compte plus, et se complaît dans ses mélodrames glauques et mesquins. La marche du monde se fait ailleurs, et on finit toujours par adopter la langue de la civilisation qui est dans le sens de l’histoire. C’est comme ça, deal with it.