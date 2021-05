L’invisibilisation des embouteillages monstres de l’Ascension

Le pays devient de plus en plus dysfonctionnel, entre une clique corrompue dont l’incompétence n’a d’égale que l’arrogance, et des masses de moutons suivant aveuglément les médias.

S’agissant des embouteillages, il faut évoquer le cas de la région parisienne, avec des infrastructures qui en sont resté aux années 1970, avec de vieilles autoroutes très insuffisantes et dans un état pitoyable (voir le périphérique qui est un cas emblématique ou les abords de l’aéroport d’Orly)

Mais bon, on a voulu la tiers-mondisation, alors on l’a. Les Français votent pour des clowns depuis 50 ans, alors qu’ils s’amusent bien dans les embouteillages (après tout c’est une forme de confinement, non ?)