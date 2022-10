L’Iran disqualifie toute défense du port du voile chez nous

eh ben non Masha Amini n’a pas été tuée par la police, comme le laissait entendre notre rosemar sur ce site qui s’était jointe à la meute des féministes sans rien avoir vérifié, pas plus que Jeannette Bougrab.

L’histoire telle qu’elle est



Al Mayadeen a décidé d’enquêter sur le sujet et de faire toute la lumière sur cette histoire. Après avoir contacté plusieurs sources officielles en Iran, Al Mayadeen a appris qu’Amini n’avait jamais été agressée, battue ou maltraitée, et que la preuve en était les images de vidéosurveillance qui ont démenti les rapports occidentaux, démontrant sans appel qu’ils sont faux et fabriqués.

L’incident, enregistré par la vidéosurveillance, montre une femme officier de police s’approchant d’Amini et pointant du doigt son hijab. Amini et l’agent ont eu un désaccord verbal, après quoi l’agent a fait demi-tour et laissé Amini seule.

Une vidéo diffusée par les médias d’État iraniens montre les circonstances de l’incident à travers une combinaison de plusieurs clips de vidéosurveillance.

À ce moment-là, et sans qu’aucune altercation physique n’ait eu lieu entre les deux personnes, contrairement aux médias occidentaux qui affirment qu’Amini a été brutalement battue, Amini s’est évanouie et il a été rapporté plus tard qu’elle est tombée dans le coma. On peut voir la policière se précipiter pour soutenir Amini et l’empêcher de tomber. Amini a ensuite été transférée à l’hôpital pour y être soignée.

La vidéo montre qu’il n’y a eu aucune violence, aucun passage à tabac et qu’aucune arrestation n’a été effectuée. Des sources officielles ont déclaré à Al Mayadeen qu’Amini avait une tumeur au cerveau et qu’elle suivait un traitement depuis un certain temps avant l’incident. Les dossiers médicaux confirment les multiples visites d’Amini à l’hôpital pour y être soignée.

source : Al Mayadeen

https://english.almayadeen.net/news/politics/mahsa-aminis-father-breaks-silence rotest-not-for-our-sake



https://reseauinternational.net/pas-en-notre-nom-en-iran-le-pere-de-mahsa-amini-denonce-les-emeutes-2/