L’islam modéré, qu’est-ce que c’est ?

@Pascal L

Quand à l’islam modéré, il existe bel et bien, mais pas chez les imams des Frères Musulmans. Beaucoup de Musulmans que je croise n’ont qu’une idée très vague du Coran. Ils souhaitent simplement vivre en paix, ce qui est tout à fait compatible avec la République.

Vous avez des convictions, vous les exprimez longuement et clairement c’est très bien, mais je ne les partage pas.

Les religions ont été souvent sources de conflits entre les pays

source de conflit entre communautés d’un pays et

source de conflit au sein même d’une communauté.

en ce qui concerne les musulmans et la république une majorité veut vivre en harmonie avec cette république, mais il y a quand même 30% qui voudraient la charia, c’est çà dire la domination de la religion sur les lois de la république.c’est un fait et il faut voir les réalités en face.

Les conflits et harcèlements liés à la religion ont augmenté de manière significative dans le monde depuis six ans. Plus précisément : le nombre de pays dans lequel on constate de telles violences est très clairement à la hausse, et à l’inverse, les territoires qui ne connaissent pas du tout ces tensions diminuent,

Parmi les 25 pays les plus peuplés, la Russie, le Pakistan, l’Indonésie et la Birmanie sont les pays qui ont connu le plus grand nombre de conflits religieux. Les communautés les plus stigmatisées sont les chrétiens et les musulmans, qui représentent la moitié de la population mondiale.





Catholiques et protestants en Irlande du Nord, trente ans de conflits meurtriers

Depuis, les sunnites ont toujours été majoritaires. Ils représentent aujourd’hui environ 85 % des musulmans du monde. Les seuls pays à majorité chiite sont l’Iran, l’Irak, l’Azerbaïdjan et Bahreïn, mais d’importantes minorités existent au Pakistan, en Inde, au Yémen, en Afghanistan, en Arabie saoudite et au Liban.

Les religions ont depuis de siècles ensanglanté la France

En France, on appelle guerres de Religion une série de huit conflits

Ces guerres eurent pour cause les passions religieuses, les haines entre protestants et catholiques.

Dans les pays musulmans ;

le conflit entre sunnites et chiites, qui ensanglante, l’un après l’autre, de l’Irak au Yémen, les Etats du Moyen Orient, il faut voir la rivalité entre deux puissances régionales : l’Arabie saoudite et l’Iran.

affrontement fratricide et plus que millénaire entre les deux plus grandes branches de l’islam, sunnite et chiite, qui façonne aujourd’hui tous les conflits de cette région convulsive.