La bête immonde

L’antisémitisme nous dit on, v’là le golem. Le premier qui cherche de nuancer, qui parle de manipulation et de coups de billard à trois coups, on va l’assassiner. Tout de suite on vous montre les empreintes dans la boue. Méfiez vous des imitations tout de même, et des pièges à con. J’ai oublié le S

Faut se méfiez quand on trouve un bouc émissaire ! Surtout avec nos flics godillots, nous députés dépistés en marche avant garde à vous ! Le bouc émissaire est un animal qui manque à votre bestiaire. Et le baudet, du « Harro sur le baudet ! » Ceci dit bien sûr avec toutes les précautions du monde. Je voudrais pas qu’on me prenne pour un antisémite, un zadiste ou djihadiste, qu’on me jette la pierre à moi aussi.

Mais comme dans tout, il faut voir d’où viennent les cris, et si cela, en s’attachant à l’anecdote, au fait divers, n’est pas une diversion idéale. Dans le sens « Tout le monde au garde à vous ». Une loi pour chaque fait divers. Qui est contre ?...Je veux un coupable ! Vous ne sortirez pas de la classe tant le responsable ne se sera pas désigné. Honte à vous tous. Repentez vous ! Dites pardon à Macron….

Car le petit doigt sur la couture, l’union sacrée, on nous a fait le coup plus d’une fois .Nous voilà à une drôle d’époque où un type douteux est ménagé par le pouvoir, et qu’il a fallu ouvrir enfin la porte de la santé, avec mille grâces, mille excuses à sa seigneurie. Sans doute est il toujours « présumé innocent ».

Par contre je pense qu’il faudrait mette les sénateurs en garde à vue, pour excès de pouvoir. Notre bon Edouard Philippe a trouvé les mots justes pour les remettre à leur place. « Trop politique » a t’il conclu....Pour un peu, ces vieillards à qui ils ne manquent qu’un gilet jaune pour qu’on les châtie justement de grenades de désencerclement auraient induits une affaire d’état, alors qu’ils sont supposés jouer à la belote.