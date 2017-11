La BlockChain ou l’usine qui crée la confiance

BlockChain (BC) est une technologie prometteuse qui perturbe déjà de nombreuses industries et dont l’objectif est, grâce à la décentralisation et l’indépendance qui la caractérise, de créer de la confiance entre les parties.

Définition

BC est une base de données de grands livres de compte distribuée (distributed ledger technology DLT) qui sous-tend, entre autres, les crypto monnaies dont Bitcoin est la principale. Elle fournit un moyen d'enregistrer et de transférer des données qui sont transparentes, sûres, vérifiables et résistantes aux pannes. La BC a la capacité de rendre les organisations qui l'utilisent transparentes, démocratiques, décentralisées, efficaces et sécurisées. D’autres domaines d’application de la BC sont la « tokenization » (titrisation), ICO (offre initiale d’achat en coins , « smart contract » (action conditionnelle à un événement ). Sa principale caractéristique est qu’elle est complétement décentralisée, rien ne peut la contrôler ou la manipuler. Techniquement cette architecture pourrait se schématiser en 5 étapes comme suit :

En quoi est ce que BC est unique et disruptif ?

Cette architecture permet la désintermédiation de n’importe quel processus dans lequel il y a deux intervenants au moins. Elle répond à ce sentiment diffus de manque de confiance dans les institutions qu’elles soient privées ou publiques. Elle ne peut être contrôlée par aucune institution ni individu. Elle est construite sur un réseau décentralisé pair à pair « peer to peer », c’est-à-dire que chaque nœud possède une copie de l’intégralité des données partagées dans la chaine et la BC associée (pour le bitcoin cela représente 160G°b). La façon dont l’algorithme est conçu donne la garantie technique absolue que ce qui est inscrit dans la BC ne sera et ne pourra jamais être modifié. Tout acte authentique est donc susceptible d’être stocké d’une façon sécurisée et immuable avec l’architecture BC sans recourir à un intermédiaire ou tierce partie (certification : diplôme, actes notariés, licence, contrat, titre de propriété, livraison de container, trade finance …).

Utilisée par les pouvoir public, la BC pourrait porter un coup fatal à la fraude fiscale.

Capacité de remplacer le système monétaire multidevise, c’est peut-être une alternative au cash.

Bitcoin n’est pas, tout à fait, anonyme grâce à l’utilisation des techniques d’analyse des graphes mais il y a d’autres crypto monnaies qui ne sont pas traçables.

Il est remarquable que certaines demandes de rançon se fasse en Bitcoin aujourd’hui ou que le Vénézuela a adopté le BC comme valeur sûre pour contrer l’inflation galopante qui s’est emparée du Bolivar.

Du fait de sa quantité limitée à 21 millions d’unités, dont plus de 95% seront produites en 2030 de par sa rareté, il est comparable à l’étalon OR qui régissait les marchés monétaires avant Betton Woods. Cette limite permet de gérer l’ensemble de la monnaie créé par l’algorithme fonctionnant dans les fermes électroniques entretenuent par les mineurs « miners ». Le bitcoin est divisible jusque la 10exp-8 décimale qui s’apelle le satoshi en hommage à son créateur : 1 satoshi = 0,00000001 bitcoin

Le Bitcoin n’est pas soumis à une réglementation mais les monnaies avec lesquelles elle est échangées l’est.

Ce n’est pas, à court terme, un concurrent au système bancaire car seule les banques peuvent prêter de l’argent sous l’effet multiplicateur du crédit.Capitalisation boursière des crypto monnaies est de 200 milliards[ii] (10/11/2017)

Le fondamental du bitcoin c’est l’électricité consommée par les fermes digitales utilisées par les mineurs pour vérifier la validité des transactions. Sa production est énergivore. Les mines la produisant sont en général alimentée par d’énergie hydroélectrique (Chine) et énergie géothermique (Islande).

La nécessite de faire comprendre ce qu’est le Bitcoin a ,en France, justifié la naissance de la maison du bitcoin[iii] en 2017.

C’est une devise facilement accessible, il est très simple de créer son « wallet » c’est-à-dire son portefeuille bitcoin[iv] ou encore d’en retirer grâce notamment à des automates[v] (il y en a 4 en Belgique aujourd’hui) ou encore le paiement de transactions d’achat sur internet grâce à bitpay .

Il n’y a pas encore de régulation officielle du marché des crypto monnaies, mais néanmoins certaines décisions pourraient faire jurisprudence, comme celle de la cour Européenne de justice, qui en octobre 2015, suite à une question de la Suède relative à la nature du Bitcoin, a statué que la TVA n’était pas imputable lorsqu’on achète une devise avec le Bitcoin la transformant de fait en un outil financier qui ressemble à une devise. Ou encore la décision de la France qui, en avril 2016, reconnaissait dans une directive l’utilisation d’une base de donnée distribuée et notarisée pour pouvoir y stocker des données … cela ressemble très fort à la BC.

Domaine d’application de la BC.

Il n’y a aucune limite d’application[i]à l’utilisation de cette architecture, toutes les industries pourront améliorer leur chaine de valeur grâce à sa mise en œuvre. Un domaine qui pourrait particulièrement exploser grâce à cette architecture de sécurisation est celle de l’internet des objets (IOT).

Sécurité

Cette architecture n’a jamais été mise en défaut depuis sa création.

Cher lecteur, si vous avez pris le temps de lire jusqu’au au terme cette intervention vous êtes probablement très intéressé par ce sujet passionnant, nous vous invitons donc à rejoindre le groupe « blockchain mania » sur Facebook[vii] .