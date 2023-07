La cacographie, c’est rentable

Comme votre texte est intéressant mais n’a ni queue ni tête je m’autorise à livrer ici quelques réflexions en vrac :

— qui est encore capable de se conformer aux normes de la langue française telle qu’elle est fixée par l’académie ? — le français redevient un ensemble de dialectes non-unifiés mais au sein duquel une intercompréhension est encore plus ou moins possible. C’est un peu ce qui était arrivé au latin dit « cicéronien » à la fin de l’empire romain, au grec attique à l’époque hellénistique, au sanscrit classique, au mandarin classique, à l’arabe classique, etc.

— les conceptions linguistiques qui président à l’enseignement du français sont vieillottes et accélèrent son dépérissement.

— Concernant l’orthographe, la tendance est d’enculer les mouches au lieu de se concentrer sur l’essentiel. Cela contribue bien entendu à décourager complètement tout effort d’apprentissage et aboutit au pullulement d’aberrations que chacun peut constater en parcourant le Web.



— La chasse aux anglicismes est vaine et n’a pas grand-chose à voir avec une défense intelligente de la langue française.

— Une langue est parlée avant d’être écrite. L’écriture ne sert pas à reproduire les sons d’un mot mais à représenter ce mot. L’écriture n’a pas à être phonétique. C’est évidemment plus facile quand elle l’est.



— Le français a entre dix et quinze voyelles, et non six.



— Il faut insister sur la notion d’homophonie en français. Pour son bonheur ou son malheur le français est une langue bourrée de cas d’homophonies. Cela justifie en partie son orthographe.



— il va falloir s’atteler à définir la grammaire du français post-moderne : disparition des accords en genre et en nombre, abolition de la règle inutile de l’accord du participe passé. Obsolescence de l’imparfait du subjonctif. Redoublement des consonnes facultatif dans un grand nombre de cas.



— Insister sur l’enseignement des catégories grammaticales. La différence entre un possessif et un démonstratif (ça/sa ce/se ces/ses etc.) doit être connue dès la classe de terminale. Des fautes comme « c’est » au lieu de « ces » doivent entraîner l’élimination à l’examen du baccalauréat (fautes dites « rédhibitoires »).



— l’accord de « forgé » dans « elle s’est forgé un corps d’athlète » ne peut poser de problème qu’a des esprits embrouillés par douze ans passés sur les bancs de l’école de la république et qui n’ont jamais appris la différence entre le datif et l’accusatif.