La cécité du père fouettard

Il devrait revoir sa copie.

Rétablir l'ordre et la discipline à l'école et parmi cette jeunesse en pleine dés-errance est la vaste ambition du plus jeune premier ministre de la République, tout juste sorti d'une adolescence dorée durant laquelle il ne s'est jamais confronté à ceux qu'il vilipenda de toute sa morgue de privilégié. Devant le péril, non d'une jeunesse sans espérance, mais d'une nation promise à la main de fer, le pouvoir perd la tête et retrouve les vertus de la fessée.

C'est sans nul doute la crainte d'une claque lors des européennes qui réveille ce parti qui a fait la fracassante démonstration qu'il marchait sur les règles, les usages, les lois et les pratiques civiques. C'est donc en grands spécialistes de la transgression que les cabinets conseils de pouvoir vont jouer du martinet pour tenter de sauver ce qui peut l'être.

Nous devrions nous extasier de cette reprise en main de l'autorité avec un gant de velours estampillé de chez Hermès. Les bonnes vieilles recettes du Y'a qu'à surgissent soudainement dans les propos des faucons de la finance et de la politique. Ceux-là même qui ont démontré que la trahison, le parjure, le mensonge et la violence d'état sont devenus les moyens de l'action publique, veulent convaincre les enfants que marcher droit est la meilleure façon de réussir.

L'exemple venant d'en haut, comment ces générations portées aux réseaux sociaux, n'ignorant rien des turpitudes des donneurs de leçon, pourront suivre une voie qui n'est pas celle de leurs modèles. Dans un pays où il n'est pas exigé un casier judiciaire vierge pour être parlementaire, que la mise en examen d'un ministre ne suppose pas sa démission le temps de l'enquête, que la présomption d'innocence est une parade qui ne vaut que pour ceux de la Haute, il faudrait que les gamins soient les mains sur la couture du costume à l'école avec la conviction que l'effort qui leur est demandé est général.

Les adultes du reste ne valent guère mieux puisque la transgression est la règle dans un corps social où sortir des clous n'est jamais stigmatisé pourvu que la réussite financière soit au bout. Quant au quotidien, il n'est fait que d'entorses à une loi dont pour l'essentiel des menus détails, plus personne ne s'évertue à les faire respecter. Cyclistes, automobilistes, clients, spectateurs, manifestants, supporters, … dans nombre des pratiques sociales, les abus sont la règle, l'irrespect des conduites la norme.

Ce sont ces modèles qui nourrissent les plus jeunes. Ils se mettent au diapason avec d'autant plus d'aisance que nul adulte ne vient se mêler de leurs petits dérapages. L'individualisme exacerbé a supprimé la régulation collective. Chacun fait ce qu'il veut, comme il l'entend et surtout en dehors des normes autrefois admises et les enfants évoluent comme des poissons dans l'eau dans ce marigot du civisme.

Alors, les belles paroles d'un premier ministre totalement décrédibilisé par les pratiques de son propre camp et les comportements scabreux de son chef de file ne seront pas prises au sérieux par le public montré du doigt. Ils savent qu'au sommet de l'état la cocaïne circule aussi facilement que le chichon dans les quartiers, ils perçoivent que l'argent facile chez ces gens-là n'est pas le fruit d'un travail acharné à la sueur de son front, ils comprennent que pour parvenir au sommet il ne faut jamais marcher droit ni se montrer respectueux des règles et des autres.

Et quand ils ont des idoles ces pauvres gamins ce sont des modèles de papier chiffon, des footballeurs professionnels aux comportements désastreux sur le terrain, des rappeurs aux propos haineux, des vedettes qui dérapent à longueur de temps. Les véritables maîtres : les penseurs, les poètes, les philosophes véritables, les grands écrivains et non les têtes de gondole de la littérature marchande sont inconnus, écartés, méprisés.

Alors monsieur le Premier Ministre, revoyez toutes vos copies, repensez une société de la dignité et du travail, révoquez cette République de la bourgeoisie vénale, changez de système de valeurs et vous constaterez peut-être des effets dans une population qui ne sait hélas que trop ce que vous valez dans votre monde de délinquance en col blanc.