La condition agricole : honte de nos sociétés

@bob14 : « vos » agriculteurs ?? Ah vivement une bonne guerre avec rationnement de la nourriture comme l’ont connu nos parents .... Vous ferez 10 kilomètres en rampant pour aller lui acheter deux kilos de patates à « votre » agriculteur !

« On » les a trompés, « on » les a orientés vers une production quantitative et ils se sont tellement endettés qu’ils sont dans la nasse du Crédit Agricole, plus gros propriétaire terrien de France et de loin ! Ils essayent de se débattre pour ne pas mourir.

A coté d’eux existent les très très gros qui s’en sortent très bien (le prince de Monaco propriétaire dans l’Aisne d’un château du XVIe siècle entouré d’un domaine agricole de 2 000 hectares pour lequel il reçoit parait-il chaque année 300 000 euros d’aide européenne, c’est l’un des « paysans » les plus subventionné de France !). Existent aussi les très très petits qui sans pouvoir prétendre à faire fortune vivent quand même mieux que les « moyens » victimes de la course à la productivité et de leur endettement.

Ceux qui ont su résister au chant des sirènes ont trouvé des « marchés de niche » et ne sont pas entrés dans le jeu des subventions à tout va. Ils produisent des aliments de qualité, les vendent directement et s’en sortent mieux que les « industriels ». Est-il pensable qu’ils puissent nourrir tous les Français avec leur faible production ? Les consommateurs accepteraient-ils leurs prix, qui sont pourtant le « juste prix » ? Dans l’état actuel de la société je ne le crois pas.