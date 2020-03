La contamination sur les principaux pays touchés et les résultats des politiques suivies

Depuis près d’un mois et demi, nous sommes inondés d’informations plus ou moins utiles

qui ne permettent pas vraiment de se rendre compte de l’importance relative de cette épidémie et du résultat des mesures prises par les gouvernements.

L’organisation mondiale de la santé édite chaque jour un rapport sur le nombre total de cas de contamination relevés par les pays qui fournissent des statistiques et le nombre de décès attribués au Covid-19[1]. L’université américaine John Hopkins édite également une carte interactive de la contamination mondiale[2].

Les différences d’un jour sur l’autre permettent de calculer quotidiennement le nombre de nouvelles contaminations et le nombre de morts.

La compilation de ces statistiques permettent de dimensionner la réalité de la contamination dans chaque pays qui bien évidemment doit être ramenée à la population et aux résultats des mesures prises pour la détecter et pour lutter contre sa propagation.

La détection

Bien évidemment ces chiffres sont le résultat des moyens utilisées par chaque pays. On se doute que le nombre de cas confirmés dépend de l’importance des moyens mis en œuvre pour détecter le virus et pour enrayer la contamination.

Les Etats-Unis pourrait-être un exemple d’une épidémie qui semblait peu exister sur son territoire tant qu’elle n’était pas mesurée. Hors depuis 3 jours, elle semble « exploser ». Conséquence d’une explosion de la contamination, d’un démarrage tardif de sa détection ou du système de santé qui incite peu les personnes ayant des difficultés financières à se faire tester ?

Les proportions ramenées à la population du pays

Il est évident que plus de 10.000 contaminés confirmés en Italie sur 60 millions d’habitants ne représente pas la même proportion que 81.000 contaminés en Chine sur une population de 1 milliard 440 millions d’habitants. La population de la Chine est 23 fois plus élevée que celle de l’Italie mais son taux de contamination n’est que 8 fois plus élevé. Il ressort que le taux de contamination actuel de l’Italie est environ 3 fois plus élevé que celui de la Chine. Par ailleurs, la contamination semble être en très forte réduction en Chine (voir les graphiques qui suivent), alors que celle de l’Italie commence tout juste à donner des signes de recul.

On peut faire les mêmes comparaison en matière de mortalité bien qu’ici la moyenne d’âge de la population Chinoise et celle de l’Italie ont des conséquences probables (37 et 45 ans), mais sur les pays présentés ici, le Japon(47) et l’Allemagne (46,8) ont des âges moyens plus élevés. Ainsi la mortalité totale en Italie (631 personnes le 11 mars en début de matinée) n’est que 5 fois plus élevée que la mortalité constatée en Chine. Le ratio mortalité sur contamination qui semble très variable d’un pays à l’autre donne ici des informations intéressantes (voir le tableau)

Pour que chacun puisse se rendre compte des résultats des politiques adoptées, vous trouverez ici le nombre journalier de nouveaux cas de contamination et le nombre de morts attribués chaque jour au Covid-19 pour chacun des principaux pays touchés,

Les taux de contamination pour 1000 habitants sont faibles, mais on trouve en tête l’Italie (0,17 pour 1000) suivie de la Corée du Sud (0,14), l’Iran (0,096), la Chine (0,057), l’Espagne (0,036), la France (0,026), l’Allemagne (0,018), le Royaume Uni (0,005), le Japon (0,004) et les USA (0,003). Cependant tous ces pays ne sont pas en être au même stade de développement et de contrôle de l’épidémie et les chiffres peuvent considérablement changer.

Bien évidemment ces taux traduisent autant (voire plus ?) la qualité de la détection que la proportion de personnes réellement contaminées.



Ratio mortalité sur contamination

Ce ratio donne des résultats surprenants.

L’Italie est évidemment très largement devant les autres pays (6,22%), devant la Chine (3,90%) et l’Iran (3,62%). Sur les USA, les derniers chiffres de contamination semblent varier (entre ceux de l’organisation mondiale de la santé et ceux de l’Université américaine John Hopkins). Mais les USA ont étonnamment un ratio assez élevé (3,59%) , compte tenu de leur évolution, ces chiffres devraient rapidement changer les prochains jours. Le président Trump semble avoir pris l’épidémie avec un peu de légèreté et il semble chercher à se rattraper avec l’interdiction des vols en provenance d’Europe. L’Espagne qui était derrière la France il y a encore quelques jours voit son ratio nous dépasser (2,06%), le graphique de la France (1,85%) laisse penser que nous ne sommes pas encore dans notre pays à l’optimum de la contamination. Les Royaume Uni a un taux relativement faible compte tenu d’une contamination limitée et d’une mortalité faible. Le Japon suit(1,72%) avec un faible taux de contamination et une mortalité faible. La Corée du Sud a un ratio très faible (0,70%) du fait d’une mortalité peu importante pour une contamination relativement forte.

Evolution de la contamination sur la dernière semaine

Les graphiques d’évolution de la contamination sur le début du mois de mars laissent apparaître la tendance de chacun des pays et très probablement leur évolution future :

Ceux qui sont en voie de maîtriser l'épidémie (si toutes choses restent égales par ailleurs) comme la Chine et peut-être également la Corée du Sud.

Ceux qui sont en phase d’accroissement de la contamination, la France, l’Italie, l’Espagne pourraient être dans ce cas avec des situations largement différentes (la contamination en Italie semble commencer à se réduire mais conséquence de l’explosion dans ce pays, la mortalité continue encore à progresser. Le niveau de contamination en France continue de fortement progresser avec un accroissement quotidien de près de 400 cas. L’Espagne est en train de doubler la France en matière de contamination).

Enfin ceux qui semblent tout juste l’aborder comme peut-être les USA qui après une quasi absence hormis dans l’Etat de Washington, voient leurs chiffres exploser depuis 3 jours.



En Chine, le graphique montre le contrôle de l'épidémie et sa très faibles progression comparativement à janvier et février.



L'Italie est actuellement le 1er pays au monde en termes de taux de contamination et de nombre de morts quotidiens.Plus de 10.00 cas de contamination confirmés au 11 mars ce qui rapportés à la population donne une proportion de 0,17 personnes contaminée pour 1000 habitants. La Chine n'en est qu'à 0,057 pour 1000. La contamination donne quelques signes de recul, mais les décès continuent de progresser.



L'Iran semble avoir une situation très fluctuante, bien que comme pour l'Italie, les décès continuent de progresser.



Comme pour la Chine, la Corée du Sud semble en voie de contrôle de l'épidémie.



L'épidémie.continue de progresser en France tout en ayant réussit à maintenir la mortalité

à un niveau raisonnable.Mais les 1764 cas de contamination le 11 mars en font pour le moment le 2ème pays d'Europe. Mais déjà le 12 marsi il semble que l'Espagne nous dépasse ce qui était déjà le cas en terme de mortalité.



Les USA semblaient échapper à la contamination (on sait désormais que la faible détection en était responsable)

Mais depuis trois jours, les chiffres explosent. Trump très concient des possibles conséquences électorales, se dépèche de prendre des mesures médiatiques pour tenter de masquer son manque de prévision (l'interdiction des vols en provenance d'Europe).



L'Espagne est en train de dépasser la France en terme de contamination avec une assez forte accéleration ces derniers jours. Au 12 mars, c'est déjà fait.

L'Allemagne qui semblait avoir une situation proche de la France en termes de contamination, obtient des résulats très différents en matière de décès. 2 décès au total le 11 mars contre 33 pour la France.

L'insularité de l'Angleterre pourrait être un atout. Le niveau de contamination est resté modéré (382 cas de contamination confirmés le 11 mars contre 1784 en France) et la mortalité est faible (6 cas au total le 11 mars)