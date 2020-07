La dictature de minorités qui vomissent la France et l’occident..

« La France, tu l'aimes, tu la respectes ou tu la quittes »

Cette supplique et cette exhortation répétées par nombre de responsables politiques s'adressent à ces minorités radicales qui vomissent la France, et qui pensent qu'elles peuvent et doivent imposer, leur culture, leurs mœurs, leurs lois au pays d’accueil au lieu de respecter celles de ce pays, et cela sous le prétexte que ce pays serait à jamais coupable d'actes inexpiables à leur égard, esclavage, colonisation et suprématisme blanc.

discours de fermeté tenu par l'imam de la mosquée d’Agen.

https://www.sudouest.fr/2015/11/17/pour-l-imam-la-fran-ce-on-l-aime-ou-on-la-quitte-2187834-4778.php

L'immigration est un phénomène normal, la France a été et est un pays d'immigration. Le phénomène migratoire pourrait être une richesse pour le pays d’accueil, une solution pour l'immigré de trouver une opportunité de se réaliser, si chez lui c'est impossible économiquement ou politiquement, mais ce n'est une chance qu' à plusieurs conditions.

La première condition est sine qua non

----- Que le flux d'immigration soit contrôlé,

car on ne peut recevoir plus d'immigrés que l'on ne peut intégrer. C'est une règle d'or.

Ce qui doit être une chance et une richesse pour les deux parties, devient si ce critère n'est pas respecté, un fardeau insupportable et un risque majeur.

Par ailleurs, même si la politique s’embarrasse rarement de sentiments, tout phénomène excessif de déplacement de population serait considéré comme une pompe aspirante des cerveaux et des bras des moyens humains des pays ponctionnés.

En conséquence, il faudrait

-----Que celui qui arrive ne se contente pas d'être un Français de papiers qui lui permettent juste de toucher des prestations, mais s'assimile ou s'intègre et devienne un Français de cœur si possible mais dans tous les cas un citoyen respectueux des lois, des règles et de la culture du pays d'accueil.

-----Que de multiples associations, partis ou mouvements, ne se liguent pas contre le pays d'accueil pour imposer un communautarisme qui conduirait à une partition. Ces mouvements ne doivent en aucun cas être aidés, sous des prétextes malsains et doivent être dissous le cas échéant.

Communautarisme et identité Française sont des oxymores

-----Que les membres de partis comme celui des Indigènes de la République, qui ont toute liberté et reçoivent des subventions, cessent de cracher sur le pays qui les a accueillis eux ou leurs parents. Ce parti appelé PIR est vraiment le pire pour notre pays. Houria Bouteldja leur égérie pense avoir identifié l'ennemi : la "domination postcoloniale des Blancs", coupable de perpétuer un "racisme d’État" qui rendrait l'égalité démocratique fictive. Et ceci avec la complicité de partis politiques en quête d'électeurs remplaçant ceux qui les ont désertés

----- Que les racialistes cessent de défendre une théorie suivant laquelle une personne noire est différente d'un personne blanche ou jaune, biologiquement et psychologiquement, ce qui leur permet de dire que leur race est traitée différemment à cause de leur couleur, d'accuser la police et l'état de racisme et de semer le chaos par des manifestations interdites et violentes.

L'affaire TRAORE est un des exemples de l'exploitation de cette théorie qui affirme que l'on tue des noirs parce qu'il sont noirs, qu'il y a un racisme policier et pire un racisme systémique.

-----Qu'on mette enfin au pas ces extrémistes de gauche, les antifas qui agressent, détruisent, vandalisent, cassent en toute impunité.

-----Qu'on applique la loi et toute la loi pour les « nique le France » de tous poils, certains rappeurs, ces nouveaux ''poètes '' incendiaires assistés par les prédicateurs religieux extrémistes, qui passent leur temps à insulter la France, à menacer la police et l'état de droit, à instiller une haine féroce du blanc, en toute impunité.

Charlotte d'Ornellas dévoile Nick Conrad ! Racisme anti blancs et anti France

-----On observe aussi l'apparition d'un nouveau mouvement totalitaire, dont l'inculture crasse et la haine sont les moteurs et qui se comportant en territoire conquis, veut imposer de revisiter l'histoire de France, de faire le tri dans nos monuments, dans nos figures historiques, dans notre littérature, dans nos comportements et dans notre langage. En un mot, de censurer et interdire ce qui leur déplaît suivant la formule « on est chez nous » et en regardant et jugeant l'histoire d'hier avec des lunettes d’aujourd’hui.

Certains se croient en pays conquis et le proclament au grand jour. !

Tous ces mouvements qui cumulent inculture et anachronisme, sont minoritaires mais néanmoins très actifs et dangereux, car n'oublions pas que ce sont les minorités agissantes qui écrivent l'histoire, la majorité elle, est et reste silencieuse et inactive.

Ces minorités ne sont fortes que de notre faiblesse.

Le degré de violence et de permissivité sont à un niveau jamais atteint.

-Toutes les 3 minutes il y a en France quelqu'un qui se fait agresser

-Tous les jours il y a 110 policiers et gendarmes sauvagement agressés.

Dans aucun pays on ne fonce sur un barrage de police sans déclencher des tirs en réponse.

On a osé appeler ces agressions permanentes, des incivilités.

Quand les français se réveilleront, ce sera terrifiant prévoient certains observateurs. !

Comment tous ces contestataires peuvent-ils rester dans un pays qu'il haïssent.

S'ils le détestent à ce point, qu’ils aillent s'épanouir ailleurs. Mais ailleurs il savent très bien qu'ils se se retrouveront en prison rapidement dans le meilleur des cas s'ils osent pousser leurs cris de haine et de révolte, comme ils le font impunément chez nous.

En définitive, ils n'ont que la liberté que leur laisse la permissivité du pouvoir.

Les vrais responsables de ce foutoir immense ne sont pas les migrants, ni les immigrés ou fils d'immigrés, ce sont les pouvoirs successifs, qui pour de multiples raisons aussi suicidaires les unes que les autres, idéologie, achat de la paix sociale pour des raisons bassement électorales sont dans la soumission complète à l'égard de ces minorités destructrices de la communauté française. Il faut prendre garde, le virus racialiste est plus dangereux et ravageur que celui du coronavirus.

Les mondialistes voudraient faire de la France un grad mac Donald avec comme devise

"Viens comme tu es"

C'est la mort de la nation et du vivre ensemble.

Qu'y a-t-il de prévu par le pouvoir en place pour enfin sauver le pays du chaos à venir ?

Rien !

Pendant qu'on nous amuse en jouant les chaises musicales au gouvernement, en agitant la crainte d'un rebond du coronavirus, en brandissant la nécessité impérative écologique, comme si nous étions des pollueurs répréhensibles, en tenant des discours qui ne seront jamais traduits en actes, on met sous le boisseau les vrais problèmes qui vont décider de notre avenir.

A savoir les problèmes économiques, la rentrée va être cataclysmique, le chômage qui va exploser, et les problèmes sociétaux cruciaux ; les agressions des mouvements minoritaires racialistes indigénistes, décolonialistes, brigades 'anti négrophobie', des communautarismes qui veulent et peuvent déstabiliser ce pays et transformer les guerres sociales en confrontations ethniques.

Les affrontements récents entre membres des communautés tchétchènes et maghrébines qui ont pris fin à la suite de l’arbitrage d’un imam dans une mosquée témoignent du double danger imminent de luttes intestines et d’adoption d’une justice de substitution dans nos cités !