La Folie ordinaire « perfectionnale »

Le saviez-vous ? Au delà du perfectionnisme et de la prétention à la perfection, il se pourrait bien qu'il y ait « la perfectionnalité ». Une suggestion faite à l'adresse de tous les professionnels de santé que cette « perfectionnalité », que l'ensemble des moeurs a tendance à attribuer ... aux professionnels de santé eux-mêmes, dans des films tels que Shutter Island.

Image extraite de la communication autour de Shutter Island

« C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous. » — Erasme

« Le fou se croit sage, et la sage reconnaît lui-même n'être qu'un fou. » — William Shakespeare

« La seule différence entre moi et un fou, c'est que je ne suis pas fou. » — Salvador Dali

« Un retour à la norme me semble plus inquiétant que la folie. » — Claude Chabrol

« Le brin de paille dans l'oeil du voisin, la poutre dans ton oeil »

En fait, « la perfectionnalité » serait une attribution dénégatrice au monde psychiatrique, de cette « perfectionnalité » et de ses « perfectionnaux » parfaitement intégrés socialement (notamment au sommet de l'Etat, des Firmes et Grandes Collusions à vous rendre « complotiste » le moindre quidam) par la société elle-même (qui ne se comprend pas elle-même en psychologie sociale).

Où « le complotisme » n'est qu'un symptôme inévitable du « perfectionnal » ambiant, entretenu par la critique « perfectionnale » elle-même à l'égard du « complotisme » (critique qui ne se comprend pas elle-même en psychologie sociale).

Définition de la « perfectionnalité »

La perfectionnalité, c'est quoi ?

C'est l'attitude mentale, éthique et proactive ... attitude de celui qui, ni parfait ni perfectionniste (toujours prêt à dire que « la perfection n'est pas de ce monde » et à accréditer que « le mieux est l'ennemi du bien ») ... vit comme s'il mesurait parfaitement les choses ... sur la base d'une rationalité qui (pour être raisonnable) le rend malgré soi imbus de « perfection » par la cohérence et la prégnance effectives de cette rationalité sur les choses. En gros, « le perfectionnal » se prend pour un Excellent sans le savoir (même voire surtout quand il s'avance humblement).

Le hic, c'est qu'il a dénié l'existence d'autres rationalités (c'est-à-dire d'autres fondations, d'autres organisations, d'autres déterminations) que la sienne seule. Aussi est-il idéaliste, même quand il semble réaliste ... or, en fait, il est seulement « effectiviste ».

Affaires de cultures nationales aussi

Les libéraux sont particulièrement « perfectionnaux ».

L'allemand pour « réalité » est Wirklichkeit, ce qui se traduit précisément par « effectivité ». Or, de fait, la « perfectionnalité » aiguillonne apparemment la politique allemande contemporaine, ainsi par ailleurs que tout le flegme anglosaxon, ou bien le pragmatisme américain : pays notoirement libéraux.

Mais en définitive, le « perfectionnal » est juste bizarre (anglais queer) et fait régner la bizarrerie (queerness) non sans goût pour elle (pour la bizarrerie « perfectionnale ») alors devenue nouveau kitsch.

Cela se laisse doucement diagnostiquer dans la personnalité de notre président, tous ses affidés, ainsi que toute la « haute classe » médiatique ou médiatisée qui nous assome et assène ses « perfectionnalités » ou son « perfectionnalisme » à longueur de télévisions, etc.

Emblématiquement, chez Luc Ferry ou BHL — cela resplendit chez les intellectuels conformistes, qui représentent le libéralisme.

La biodiversité mentale en danger

Le danger, c'est que la « perfectionnalité » (qui, comme on l'a compris, est une maladie de la raison, folie ordinaire de toute rationalité) ... le danger, c'est que la « perfectionnalité » détruit toute la biodiversité mentale de la Terre.

C'est une pollution de la pensée, du moins sa dominance actuelle fonctionne comme un virus, une gangrène et un néo-colonialisme spirituel.

L'américanisme, l'européisme et l'occidentalisme ont un problème psychiatrique : « la perfectionnalité ». Elle ne tolère pas le « facteur humain » et se prête régulièrement à espèrer « le transhumain », sans parler de toutes ses robotisations, machinations et autres intelligence-artificialisations depuis l'ère industrielle très libérale, donc très propice aux tempéraments « perfectionnaux ».

A lire aussi : Friedrich Georg Jünger, la Perfection de la technique, Allia, 2018

* Jean Baudrillard, Pour une économie politique du signe, Gallimard, 1972

* Jean-Claude Michéa, L'Empire du moindre mal, Flammarion, 2007

