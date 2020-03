La Fontaine, reviens et raconte-nous une autre fin ! On veut y croire !

@Vivre est un village

"LE CORONAVIRUS a provoqué une mutation bien singulière : il a enfanté d’un nouveau Macron, du moins si l’on se réfère à sa déclaration de guerre du 16 mars contre le virus et à son allocution du 12 mars.

Désolé mais j’ai bien du mal à y croire .

Les paroles c’est bien , mais les actes ça me semble plus important .

Mais il est vrai que Macron est très fort en com...

Par contre parier sur sa sincérité c’est autre chose ...

En attendant j’entends parler de 500 milliards débloqués qui serviront à sauver toutes les entreprises , petites et grandes, mais à la charge des contribuables .

Sauver les banques , les compagnies d’assurances et le reste ,... ça va nous avons déjà connu et testé ....

Quand au »martyre" de dame A. Buzin faut pas pousser : elle aurait donc alerté E. macron qui ne l’a pas écoutée et été jetée , etenvoyée à un casse pipe électoral .

Que n’a t’elle pas , elle, médecin , et ministre de la santé démissionné plutôt que se prêter à ce simulacre de faire campagne à Paris ce qui a postériori a été une grave connerie supplémentaire et contraire à sa vision des choses .

Impression de nous faire embobiner une fois de plus et dans les grandes largeurs ....

Ecouté sur F.I B. Lemaire ce matin que d’appels à la solidarité , quelle confiances dans les services publics et ses agents admirables (y compris les postiers) ...

Vraiment je crois rêver .