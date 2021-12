La fracture énergétique est trop souvent le fait de bailleurs... pourtant sociaux !

Le parc immobilier d'Habitat 77 est souvent ancien : beaucoup de locataires se plaignent de l'état de leur appartement, de l'humidité, d'un chauffage déficient, d'un entretien des communs qui laisse parfois à désirer.

Samia qui vit à Vert Saint Denis depuis 4 ans avec sa fille n'en peut plus !

Leur chaudière tombe en panne régulièrement, elle appelle le bailleur et un réparateur vient voir et change une pièce ou fait un réglage.

Cela ne dure pas longtemps, la chaudière peine de nouveau et tombe en panne.

Quand cela repart, il faut réchauffer l'appartement donc pousser la température pour quelques temps avant que cela recommence.

Il arrive que la chaudière s'arrête puis reparte des dizaines de fois par jour.

Il fait froid et il y a très rarement de l'eau chaude.

Elle et sa fille souffrent de cette situation..

Sa fille, trisomique qui vient cinq jours par semaine à la maison a froid, elle n'est pas en sécurité, ce qui fait qu'elle va chez sa tante.

Samia une femme résolue à défendre sa famille mais inquiète pour son avenir est venue rencontrer le DAL 77 ce 28 décembre 2021.

Nous l'avons écoutée et nous comprenons sa détresse partageons sa résolution consistant à exiger du bailleur qu'il assure ses responsabilités.

Les notes de gaz sont élevées, très élevées

Elles atteignent les 1000 € par mois !

Le distributeur d'énergie fait des appels de relance.

Comment peut elle régler plus de 12 000 € de dettes d'énergie ?

C'est au bailleur d'agir et de mettre fin à cette situation .

Le logement se dégrade, il y a des traces d'humidité, de moisissures comme le montrent ces photos jointes à cet article, la vie n'y est pas saine pour cette famille.

Sur quatre logements qui sont dans ce bâtiment deux seulement sont occupés.

L'état du bâti et de l'intérieur mérite des travaux ce qui permettrait de mettre en état et de proposer à la location les deux appartements vides depuis plusieurs années.

Avec Samia nous demandons que la chaudière soit changée afin que l'insécurité cesse, que des travaux d'assainissement des murs intérieurs soient faits et que la note énergétique soit payée par le bailleur à la hauteur du dépassement d'une facturation normale.

Avec Samia nous demandons, si ces travaux ne sont pas faits dans les plus brefs délais qu'un nouveau logement soit proposé à cette famille.

Faut-il rappeler que Samia est à jour de ses loyers et que, elle, respecte le contrat qui la lie au bailleur ?

Habitat 77 est un bailleur social qui se doit de lutter contre la fracture énergétique qui conduit des familles à faire face à des dépenses de consommation dues à un matériel désuet.

Sur Arte, demain jeudi à midi et à 19H45 un reportage reviendra entre autres sur la situation de cette famille.

Nous n'avons qu'un souhait : c'est que Samia et sa fille puisse et c'est leur droit, disposer d'un chauffage qui fonctionne et de l'eau chaude.

Jean-François Chalot