La France à l’heure du véganisme et du pinkwashing : un asile à ciel ouvert

On estime que les végétariens, vegans confondus, sont deux millions en France. Beaucoup s’intéressent à la physiologie, aux plantes, cultivent une connaissance. Pas de mal considérent que la machine d’abattage participe d’une folie rationnalisée (et vous faites bien de citer Morin, car si vous l’avez lu, vous devez savoir que la folie n’est habituellement pas où on la croit), que l’agro-alimentaire joue depuis longtemps sur l’excitation du désir, et que conséquemment et plus globalement, les besoins individuels et sociaux sont au plus mal dès lors qu’ils tendent vers le pathologique.





La caméra veut du spectaculaire ; c’est vendeur, vibrant, on aime se faire peur, le motif d’une détestation est tout trouvé, et c’est surtout très simple, aucune question à se poser, que des étiquettes à coller (voyez d’ailleurs les acronymes). Un juteux business, une division politique qui ne dit pas son nom et une zone d’infini pour l’ego.





Qu’avez-vous décidé de nourrir ?