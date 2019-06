La France au plus bas du classement justice : les drames humains que recouvre ce constat

Une justice du « deux poids deux mesures » ?

Dans une affaire de mauvaise administration de soins en orthodontie ayant causé des préjudices, la victime saisit la justice pour constater la non-conformité des soins réalisés et engager une procédure d’indemnisation. Le tribunal de Perpignan ordonne alors une expertise judiciaire et nomme un expert médecin non orthodontiste mais pouvant se faire assister par un spécialiste. Afin de permettre la réalisation de l’expertise, la victime consigne la provision de 1000€ mise à sa charge par le tribunal.

Bien que le dossier médical soit inexistant, ce qui est contraire à l’obligation faite aux personnels soignants de détenir un dossier de soins actualisé (article L1111-14 du code de la santépublique) et suivant les dires, l'avocat de la victime aurait insisté sur le recours à un technicien spécialisé, l’expert judiciaire rendra tout de même son rapport au tribunal dispensé de l’avis d’un expert spécialiste ! Faisant ainsi l’économie d’un avis spécialisé complémentaire. Est-ce de l’incompétence ou de l’indifférence ? Encore faut-il rappeler que la consignation de 600€ fixée une première fois par le juge avait été augmentée à 1000€ à la demande de cet expert qui l’avait jugé insuffisante. Ce n’était donc visiblement pas encore assez pour réaliser une expertise digne de ce nom !

Jugeant l’expertise bâclée et irrégulière, la victime diligente encore une fois à ses frais une contre-expertise officieuse, mais en vain puisque le tribunal rejette insidieusement la contre-expertiseau motif que ce contre expert médecin diplômé de la réparation juridique du dommage corporel n'était pas orthodontiste, alors que non seulement l'expert judiciaire nommé par le tribunal ne l'était pas plus mais pire il n’a pas daigné se faire assister par un technicien spécialisé en orthodontie. Une argumentation qui fait hérisser... Faites ce que je dis mais ne faîtes pas ce que je fais, c’est assez généralement le leitmotiv des puissants qui s’inventent leur propres règles !

Il devient impératif de dénoncer le comportement scandaleux de certains experts et la complicité de certains magistrats qui continuent à les désigner et à couvrir leur comportement peu scrupuleux auxdépensdes victimes. Cet expert n’est hélas pas une exceptiondans l’univers de la justice. Tribunal de Perpignan (civil)

Affaire de succession : La veuve, le notaire et le butin : une parodie de justice !

Dans une affaire de détournement d’héritage qui se déroule dans la Drôme, en complicité avec le notaire, la veuve, deuxième épouse du défunt Jacques Garcin, prive les deux enfants directs, héritiers successibles, de leur part à la réserve héréditaire.

En 1994, date à laquelle décède le testateur, le notaire, en défaut d’instruction écarte au mépris de la loi, le testament et l’acte de notoriété succession établi par ses soins pour les héritiers ascendants directs du défunt. Alors qu’on ne peut légalement donner la jouissance de tous les biens sans donation au dernier vivant, il dépose en toute quiétude à la conservation des hypothèques, une fausse attestation de propriété portant la mention « attestation rectificative », contresignée par la veuve. Cette attestation mentionnait la réunion de l’ensemble des héritiers etleurs accordspour attribuer les 5 biens immobiliers au conjoint survivant. Dès lors tout s’enchaine avec une telle célérité, et à l’insu des enfants encore endeuillés par le décès de leur père.

Sous le regard indulgent et distrait de notables disséminés par ci par là à des postes clés, qui laissent faire, et alors qu’aucune déclaration de succession n’est établie, ni aucun compte au nom de la succession n’est ouvert, les comptes en banques sont vidés par la veuve, les cartes grises de 3 véhicules mises au nom de la veuve et vendues par elle. Les récoltes de vignes AOC et les loyers disparaissent également !

Candidement, les enfants saisissent la justice pour confondre la veuve et le notaire complice, et se voir rétablir dans leurs droits. Ils étaient hélas loin de se douter de l’ampleur de la fraude et du réseau de notables à cols blancs ayant permis l’immunité du notaire et de la veuve. Un réflexe délétère d’autodéfense corporatiste a permis de neutraliser et de flouer toutes les actions et investigations qui confirment la culpabilité du notaire et de la veuve.

C’est ainsi que le délit de faux en écriture a été rendu possible grâce à la complicité d’un fonctionnaire de la conservation des hypothèques ayant enregistré un document vicié ne comportant pas en outre la signature desdits enfants. Bien que les preuves soient accablantes, la mise en examen de la veuve et du notaire, pour faux et usage de faux en écriture publique, recel de succession, escroquerie, se transforme par un tour de passe-passe d’un juge d’instruction en un non-lieu. Circulez, il n y a rien à voir ! Tous les indices et témoignages à charge sont qualifiés de rumeurs... Une casuistique à donner le tournis !

En mars 2009, sans que les enfants ne soient assignés, un simulacre de tribunal à Valence, attribue les biens immobiliers à la veuve dans un partage dit amiable ! Une décision fabriquée sur mesure derrière les rideaux, à l’insu des enfants héritiers successibles, au profit de tyrans, par ceux-là même censés garantir la loi.

Cette classe politique qui, bien souvent reconnait en ce qui est dénoncé par les justiciables, une incontestable vérité, ose sous prétexte d’indépendance et de séparation des pouvoirs se dérober ignominieusement alors même qu’il est question d’atteintes à l’état de droit et à la démocratie, de violationsde la loi, de détournements des règles de droit au profit de ceux qui les violent. (Rapport dit Jean Lassalle, de 2014)

Dans un courrier du 3 mars 2013, le défenseur des droits qualifie ce capharnaüm de : « collusion dans le département, partage inapproprié, incohérences, manquement à la déontologie, gravité des faits importante,.. » et propose faute de pouvoir, de saisir la Garde des Sceaux. Ce qu’il fait le 30 mars 2013. Depuis c’est l’omerta ! La justice peine à garantir les droits fondamentaux des héritiers légitimes. Vingt ans après, cette procédure est toujours pendante, les enfants, englués dans des procédures sans fin, assistent impuissants à une parodie de justice. Alors que le notaire et la veuve mènent eux, illégalement grand train de vie au préjudice des héritiers dépouillés, les enfants Garcin n’ont que les yeux pour pleurer.

Cet exemple d’abus inique, est très loin d’être un cas isolé. Il démontre que la solidarité corporatiste est puissante car l’objectif est de protéger coûte que coûte le notaire jusqu'au bénéfice de la prescription.... Où est la conscience lorsque comme ici des familles sont décimées, des individus sont dépossédés de leurs avoirs, de leurs droits ?

AffaireGarcin(civil) http://succession-drome.fr/

Magouilles Savoyardes. Escroquerie au jugement au profit d’un créancier fantôme

En 2005 un arrêt de la Cour d'Appel de Chambéry constitue manifestement un faux en écriture publique du fait que le Crédit Mutuel SAVOIE MONT BLANC n'a jamais été créancier de la société OUTILAC.

Valider une créance fausse d'une personne morale n'ayant aucun lien avec la société OUTILAC et agissant sans mandat, cela touche le fond du non droit, du non-respect de la justice et du laxisme judiciaire !

La responsabilité du magistrat, maintenant Avocat général à la cour de cassation ainsi que le Vice-présidentdu tribunal de grande instance de CARPENTRAS et le Président du tribunal de grande instance de BONNEVILLE, sont engagées.

Comment ces magistrats ont-ils pu se tromper de la sorte, alors qu’ils ont eu en main l'entier dossier et ne pouvaient ignorer l'identité des parties ainsi que leurs intérêts à agir ? Cette décision est poursuivie pour faux en écriture publique.

Le 10 juin 2009, une ordonnance de rejet du Juge commissaire confirme l’inexistence de cette créance en ces termes : « il n’existe aucune autre admission de créance que cette ordonnance pour le crédit mutuel Bonlieu créancier de la Sarl Outilac. Les autres jugements rendus contre la caution et le débiteur ne sont que pure escroquerie ».

Une Parodie de justice !

En date du 15 juin 2011, et contre toute attente, la chambre commerciale de la haute cour annule l'ordonnance du juge commissaire avec pour conséquence, la validation de l’arrêt de 2005 rendu au profit d'un tiers agissant sans mandat. En validant l'arrêtdu tiers inconnu, n'ayant aucun lien avec la Société OUTILAC, la Cour de Cassation a validé un faux.

En regardant le nom des magistrats signataires de l’arrêt il apparait que la présidente de la Cour d’appel de Chambéry à l’origine de l’arrêt de 2005 qui est poursuivi en faux, est également à l’origine de cet arrêt de la Cour de cassation puisqu’elle a été nommée Avocat Général à la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation.

Voilà à qui profite l’arsenal judiciaire de notre état de droit ! Cette affaire est toujours pendante.

Affaire Noguès (tribunal de Commerce) http://magouillesavoyarde.blogspot.fr/2008/09/cour-appel-chambery-escroqueriejugement.html

Le mythe de David contre Goliath ne serait qu’une belle histoire contée aux enfants !

C’est en effet le triste constat qu’a pu faire une justiciable qui a cru en la force de la loi et de la justice en poursuivant son avocate pour comportement déloyal.

Cette mésaventure fait suite à une affaire de saisie immobilière plus que douteuse initiée par la banque dans la 19ème année de remboursement d’un prêt consenti sur 20 ans. La somme résiduelle de cette vente aux enchères devait légalement revenir à la justiciable en vertu d’un arrêt de la cour d’Appel. Sauf que ce sont les marchands de biens ayant acquis le logement à vil prix, qui se sont en prime, attribués cette somme. Cette prise a été rendue possible grâce à la complicité de l’avocate ayant combiné un funeste protocole d’accord compromettant pour sa cliente.

C’est dans une situation d’extrême vulnérabilité et de faiblesse que la justiciable avait accordé toute sa confiance à cette avocate afin de débloquer la somme résiduelle, lui établissant à l’occasion une procuration pour la représenter. Elle avait cru à l’idéal de l’avocat gardien du respect des lois et au principe suprême du droit à la défense, jusqu’à ce qu’elle se rende compte de l’erreur.

C’est dans ces circonstances que l'avocate parjure a été assignée en justice par la cliente pour :

•Abus de faiblesse

•Grave manquement à son obligation de conseil

•Violation des règles déontologiques

•Extorsion de consentement par dol

Aussitôt, le circuit processuel engagé, le bal de l'absurdité s'est ouvert devant la justiciable qui se retrouve confrontée à d'étonnants obstacles.

D’abord se fut le parcours du combattant pour trouver l’avocat courageux qui veuille bien défendre ses intérêts dans ce dossier. Trois avocats se sont succédé pour se désister tour à tour de manière inopinée, après avoir accepté de la défendre. Le quatrième a attendu 9 mois pour s’apercevoir, la veille de la mise en état, que déontologiquement, il n’adhérait pas à cette assignation. Alors qu’il avait accepté de l’assister dans cette affaire et qu’il ne voyait aucune obstruction à prendre en charge sa défense.

L'avocat étant bien entendu sous tutelle de l'ordre des avocats, c'est en vertu de cela que la justiciable a saisi le bâtonnier en vue de lui désigner un avocat qui veuille bien la défendre. Mais en vain, car ce dernier restait étrangement autiste à ses demandes. Qu'à cela ne tienne, l'avocat étant également sous tutelle de l’État au travers du pouvoir discrétionnaire dont dispose le procureur général près la Cour d'Appel, la justiciable saisit alors le procureur.

Mais là encore elle n'était pas au bout de ses peines, car l’auxiliaire finalement, désigné par le procureur, s’il s’était préalablement assuré de ses rétributions, s’est révélé l’allié indéniable de sa consœur contre les intérêts de sa propre cliente.

Alors qu’il devait loyauté et conseils à sa cliente, celui-ci a verrouillé tout moyen de communication avec celle-ci, l’excluant de sa propre procédure, la privant de son droit au contradictoire, puisqu’il dépose des conclusions rédigées sans concertation avec sa cliente sans même avoir pris la peine de recueillir au préalable son agrément ainsi que ses moyens de défense.

Consciente des intentions insidieuses de cet avocat, la cliente tente par tous les moyens d’intercepter les conclusions irrégulières avant les débats. Elle alerte alors le juge sur cette violation qui la prive du principe du contradictoire.

En effet, légalement, le juge est souverain, il a le devoir de circonscrire une procédure lorsqu'il a eu aupréalable connaissance d'une violation de la règle de droit.

Mais, notre juge, ne l’entend pas ainsi. Voici sa réponse : « Comme je vous l’avais précédemment indiqué, il n’appartient pas au magistrat de connaître les difficultés que peuvent rencontrer les justiciables avec leurs conseils ».

Une réponse en totale déconnexion de la justice et qui confirme implicitement mais certainement que ce juge s’est rallié à l’avocate qui s’est rendue coupable de parjures.

En parfaite connaissance d’une violation de procédure, le juge a choisi de bâcler sa mission judiciaire en validant des conclusions irrégulières non agréées par la justiciable. Privant ainsi définitivement la justiciable de ses droits et assurant la tranquillité de l’avocate qui se serait rendue parjure.

Pourquoi éviter coûte que coûte la confrontation et le procès à cette auxiliaire de justice si elle n’avait rien à se reprocher ? La vérité ne serait-elle pas bonne à dire ?

La décision rendue en conscience, au nom du peuple, est sans recours et bien entendu à la mesure de ce triste spectacle de la banalisation de la justice. L’avocate parjure échappe à la sanction et c’est la justiciable victime qui écope de la peine avec une condamnation à des dommages et aux dépens, pour avoir osé se rebeller. En toute impunité, l’avocate a ainsi organisé la spoliation de sa cliente sans en être inquiétée par la loi.

Force est de constater le manque d’équité dans cette affaire. Comme le dit si bien La Fontaine : « Selon que vous serez puissant ou misérable... ». Citation reflétant tout à fait la situation de ce cas précis. Cette avocate est, fort de la solidarité du réseau, l’exemple illustrant parfaitement le climat délétère qui règne au sein du système judiciaire dans le traitement de certaines affaires.

Affaire PORTÉ. Tribunal de Draguignan (civil).

(1) L'expression terrorisme d'état n'est pas de Jean Lassalle, c'est la mienne. Rappellons sa définition : le terrorisme d'État consiste en l'exercice de la terreur par un État sur sa propre population comme méthode de gouvernement. Pour l'avoir rencontré, j'« assume », comme disent les communicants du gouvernement, cet usage.