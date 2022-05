« La France entre dans l’ère du Burkini »

Je suis une musulmane de 28 ans. Je voudrais pratiquer la natation pour diminuer mon poids. M’est il permis de me rendre à une piscine vêtue d’une tenue qui couvre mon corps de la tête aux pieds ? Il y a des vêtements conçus pour les femmes musulmanes qui veulent pratiquer la natation. Ce sont des vêtements qui couvrent totalement le corps mais ils collent à la peau au contact de l’eau. Qu’en dit la loi religieuse ? Qu’en serait il si elle se couverait en plus d’une serviette pour bien se couvrir avant et après la fréquentation de la piscine ? Me serait il permis de pratiquer la natation dans ce cas ? M’est il permis de me livre à la pratique en présence d’hommes ?

Louange à Allah.

La charia est venue veiller soigneusement à la protection de la femme, sauvegarder sa pudeur, la couvrir et lui éviter les lieux de tentation. La charia lui a donné l’ordre de rester chez elle et de ne quitter le foyer qu’en cas de besoin pour préserver sa chasteté et protéger son honneur et la mettre à l’abri de tout mal. Le fait pour la femme de se rendre dans les clubs publics et dans les piscines mérite d’être interdit en raison de ses aspects condamnables et de ses dégâts.

Si les clubs publics et les piscinessont fréquentés par des hommes et des femmes, voilà une énormité condamnable. Abou Davoud (4010) et at.-Tirmidhi (2803) d’après Aboul Moulayh al-Houdhali que des femmes venues de Hèmes ou de Syrie arrivèrent auprès d’Aicha. Elle leur dit : êtes vous les femmes qui fréquentent les bains (publics) ? J’ai entendu le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) dire : chaque fois qu’une femme se déshabille en dehors du foyer conjugal, elle déchire le voile que son Maître établit entre elle et Lui. (autrement dit, elle s’abaisse) (jugé authentique par al-Albani dans Sahih at.-Tirmidhi. Celui-ci a rapporté (2801) d’après Dajaber (P.A.a) que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : que celui qui croit en Allah et au jour dernier s’abstienne de faire entrer sa femme dans un bain (public). (jugé bon par al-Albani dans Sahih at.- Tirmidhi

Par bain public on entend les bains qui existaient à l’époque où les maisons n’étaient pas dotées de salles de bain. On empêchait les femmes de les fréquentercar on s’y déshabillait , y regardait des choses qu’il est interdit de regarder et on s’y exposait à la tentation. Pourtant le public des bains n’était pas mixtes. Que dire alors des bains public mixtes et des piscines publiques où la nudité est de mise ?

Les ulémas de la Commission Permanente pour la Consultance ont dit : le fait que hommes et femmes pratiquent la natation ensemble et le fait pour eux de se serrer la main après la baignade sont des choses très condamnables. Il n’est pas permis de le faire. Si quelqu’un le fait, il faut condamner son acte. L’autorité publique doit l’interdire aux gens. Extrait des fatwa de la Commission Permanente pour la Consultance (17/49).

S’il s’agit de piscines réservéesexclusivement aux femmes, il n’est pas permis de les fréquenter, même si leur fréquentation serait moins grave que celle des piscines publiques car les femmess’y déshabillent. Même si une femme ne se déshabillait pas, elle regarderait des femmes nues et ne pourrait pas les leur interdire.(...)