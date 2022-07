La France est devenue un coupe gorge !

@Joséphine

Bien sûr que si le but ce sont les mesures liberticides. Le gouvernement sait très bien ce qu’il fait en favorisant l’insécurité (laxisme judiciaire organisé, augmentation sans commune mesure de l’importation d’exogènes etc...) et au final on vous vendra la reconnaissance faciale et le crédit social à la chinoise en vous faisant croire que c’est pour votre sécurité, et on réprimera violemment les opposants et tous les « gogos » applaudiront et voteront pour la même équipe. L’insécurité fait partie intégrante du PLAN, c’est le moyen d’imposer la destruction des libertés. Ne soyons pas naïfs, nous avons une justice qui ne remplit pas son rôle, elle est juste là pour casser, briser les citoyens pour trois fois rien et par contre est aveugle et sourde quand il s’agit de délinquance (« bon pour cette fois ce sera le 52e rappel à loi ») ou parfois même de terrorisme (« oh la c’est pas de sa faute le pauvre petit, il est dérangé » ou alors « ma bonne dame c’était un si gentil garçon », on connait la chanson).