La France est-elle foutue ?

@Buzzcocks

On sait juste qu’à la fin, on sera tous morts... donc oui, on est foutu dès qu’on vient au monde. C’est con la vie si on réfléchit bien.

Vous deviez être très bon en philo.

vous n’avez pas lu l’article ?

il ne parle pas de ce que vous voulez faire, mais de ce que font ceux à qui vous savez donné le pouvoir.

Mayotte : la poudrière,

la France de Demain ?

Ils ont 12 ou 13 ans, se promènent avec des machettes et tuent. » L’horreur est telle qu’on peine à la décrire. Depuis plus de dix jours, Mayotte est le théâtre d’affrontements entre des bandes de jeunes. Dans la ville de Mamoudzou ce week-end, le chaos était total : jets de projectiles contre les forces de l’ordre, dégradation de véhicules et de commerces, tuyaux d’alimentation d’eau sectionnés, etc.

De fait, l’île française est noyée sous les vagues d’immigration comoriennes. Selon l’élue, l’hôpital de Mayotte est devenu la « première maternité d’Europe ». Or, « plus on reçoit la misère comorienne, plus on est dépassés », poursuit la députée. Elle décrit encore des services publics saturés et des milliers de mineurs isolés inexpulsables. Les mêmes qui font régner la terreur sur l’île actuellement.