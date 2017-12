La France est-elle Johnny ?

@Gollum

« Et dire qu’on a été, à une époque lointaine, le phare du monde »

Ha bon ?

...Un phare montre le chemin, assure donc l’avenir. Alors non désolée, nous n’avons pas été le phare du monde. Juste acteurs d’une embellie éphémère que l’on aura consumé en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire. Un peuple tout juste animal, sans doute quelque part resté au stade digestif...animé génération après génération par cette même devise inavouée ; « après moi le déluge »

Pas de quoi palabrer !!!

Maintenant quand on constate qu’un « chanteur » fait descendre 1 million de Français dans la rue et qu’un « enchanteur » de cirque comme le clown Martinez en fait lui, descendre péniblement 150.000 pour des sujets prétendus existentiels, on peut s’étouffer de rire !!!

Non on ne se croirait pas dans une nation du tiers monde, et c’est justement parce que c’est le stricte contraire que notre pays est capable de vivre cela. Chez nous ce n’est pas « que vais-je manger », c’est plutôt « que vais-je choisir à manger », et le trop plein de tout amène l’individu à considérer le superflu et à se foutre totalement des générations futures (que l’on a déjà massacré) tant qu’il a le ventre repu...