La France pré-insurrectionnelle à Nantes

A Nantes des émeutes selon le vocable employé par les médias ont lieu chaque nuit depuis quelques jours (voir à ce lien). Enfin des émeutes...

Le mot me paraît mal choisi et bien prudent, on pourrait parler de situation largement pré-insurrectionnelle. Quant à la photo de la marche « blanche » pour le jeune et pauvre innocent tué par le policier elle rappelle une « libanisation » rapide de ce pays...

A l'origine de ce bazar complet, de cet échec patent de l'autorité de l'état on trouve comme prétexte la mort de cce gosse d'une cité impliqué dans différents trafics tué par un l'agent des forces de l'ordre. Rien ne justifie la mort d'un jeune, quel qu'il soit, quels que soient ses actes mais cela devait bien finir par arriver dans des zones de non-droit où seule la force, la violence, la brutalité sont comprises. Dans ces zones, ce ne sont pas seulement les policiers, les gendarmes, les pompiers, les services d'urgence qui ne peuvent plus y aller mais aussi l'EDF, les services de distribution d'eau qui ne se risquent que très rarement à envoyer des lettres de réclamation dans ces coins là. On les comprend très bien évidement.

On se demande si leur envoyer des flics ou des éducateurs, des bons sentiments et des crédits va suffire à les calmer. Des bibliothèques ont été incendiées car symbole d'une culture que les salopards qui ont fait ça haïssent par tous les pores de leur peau. Non pas donc car ils s'en ressentent exclus mais parce qu'ils la détestent (voir à ce lien). Ironiquement la voiture de madame le maire, très favorable à l'accueil des migrants, cette richesse pour notre pays et des employeurs qui n'auront pas à les payer vraiment, a également finie en cendres (voir par ici).

J'ai du mal à la plaindre et à trouver cela triste, je considérerais plutôt cela comme réjouissant. L'opportunisme finalement est parfois sanctionné par le réel...

Pour l'extrème-gauche et Benoît Hamon pour Mélenchon et ses disciples, pour la plupart des bourgeois pédagogues c'est la faute de la police qui tue, occasion pour eux de rappeler leurs martyrs. On parie que la plupart de ces lanceurs d'anathèmes contre l'autorité de l'état habitent tous dans des quartiers difficiles ? La police jamais soutenue, jamais aidée dans le maintien de la paix civile. Au moins leurs manifs donneront l'occasion de penser à quelques quinquas maintenant d'âge mûr qu'ils sont encore un peu rimbaldiens dans leur tête...

Les régimes totalitaires commencent souvent par l'incendie ou la mise à sac des lieux de culture, ou les moments d'effondrement des civilisations. La nôtre semble bien mal en point...

Car finalement, ça inquiète qui ce qui se passe à Nantes ces derniers jours ? Je veux dire pour de vrai. Autrement que sur le net, sous pseudo la plupart du temps.

Personne.

Pour une bonne raison quand même. Mardi y'a match et ça c'est autrement plus important. Que la baballe aille dans les buts, voilà ce qui vous intéresse. Macron en a déjà profité pour faire passer une saloperie pour nos futures retraites ça ne vous intéresse pas : « faut pas gâcher la fête » pas vrai ?...

illustration empruntée ici

Si:c Transit Gloria Mundi, Amen

Et c'est ainsi que Zoroastre est grand (comme ça je ne stigmatise personne...)

Amaury - Grandgil