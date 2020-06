La France rend irréligieux

En 2016, 47% des jeunes de 18 à 30 ans, déclaraient n'appartenir à aucune religion. Ils ont aujourd'hui de 22 à 34 ans si l'on compte bien, ont peut-être changé d'avis depuis (surtout avec le covidisme), mais n'empêche. On peut se dire que ça n'augure pas des lendemains wahhabites qui chantent, si vous voyez ce que je veux dire, d'autant plus que 50% des personnes pensaient la même année, que les religions n'étaient bonnes qu'à diviser.

Et pourtant, plus de la moitié des Français se disent chrétiens en 2020. Un tiers, irréligieux (ce chiffre n'a pas bougé depuis 2016, c'est donc que nos jeunes covidés n'y ont pas tant réfléchi que ça). Moins de dix pourcents, musulmans. Moins d'un pourcent sont juifs, idem bouddhistes quasiment à égalité, de même qu'un vaste ensemble de religions du monde dites populaires, dans lequel l'hindouisme se démarque un peu. Du moins, selon la même source que précédemment (Statista).

Car en effet, de plus en plus de Français ne croient plus en Dieu (2019), toutes origines confondues, et la transmission intergénérationnelle se délite même chez les musulmans. « Navré pour les terroristes », mais leur stratégie fait chou-blanc, les Français s'en mettent la baguette sous le bras même coreligionnaires (pour autant qu'on puisse les dire « bons musulmans », ce qui se discute sec dans les milieux humanitaires). Or, il y a « pire » (ou « mieux », selon partisanerie) : les musulmans, qui semblent constituer quelques 8% de la population, tombent à 5 voire 3%, selon les sondages. Demain ne sera pas houellebecquien.

L'extrême-droite a raison d'assurer sa forme de veille démocratique, afin que la communauté territoriale demeure – pour ce qu'il en reste, elle a raison de râler, – mais il faut évidemment ajouter que les pires pronostics invasifs ont tort. La théorie du Grand Remplacement a de l'intérêt critique, au niveau du remplacisme industriel (en cela raccord avec l'interchangeabilité dont parle Cynthia Fleury), elle ne fonctionne « hélas » pas autrement … et ce n'est pas l'énième implantation d'un kebabier qui y changera quelque chose (remarquez l'anecdote finale en lien, d'ailleurs) même si ça jure dans les Pyrénées, en faisant écho aux cavaliers sarrasins repoussés par Charles Martel dans l'Ancienne Poitiers voilà treize siècles.

Cela signifie avant tout, qu'il y a depuis l'an 2000 « un effet Al-Jazeera » si l'on peut dire, et plus généralement un « effet bouquet TV » par régions du monde, avec la télévision satellitaire à l'heure de la mondialisation, principes d'une société de stigmatisation (qui vaut aussi bien pour les morphotypes raciaux, avec Noirs assimilés) … occasionnant certes des communautarismes, du moins dans les secteurs, dont les sentiments communautaires aux solidarités mécaniques, n'ont pas disparus. Or on ne peut pas dire qu'ils soient nombreux en France, bien qu'ils aient une géolocalisation malheureuse.

Reste donc surtout le soiïsme, dit couramment « individualisme » à tort (à tort, du moins pour le philosophe, car votre serviteur se veut individualiste, en tant qu'éthique individuelle depuis la Renaissance de l'antiquité, voilà cinq siècles en Europe – et il est convaincu que vous tenez largement, ô mes lecteurs, à votre individualité : pourvu que ce ne soit pas une misérable soiïté plus ou moins animicentrique à son simple avis).

Que devient la France, dans ces conditions ? … Côté immigration, la France est actuellement peuplée de 40% d'immigrés et descendants d'immigrés sur trois générations. On comprend déjà qu'ils perdent progressivement leur religion sur notre sol, en dehors d'une poignée de radicalisés – un ou deux milliers sur soixante-six mille milliers.

Bref, il y a ici « un effet France », ce qui s'appelle l'assimilation à défaut d'une haute intégration. 60% d'entre eux sont non-Africains, 40% Africains (tout continent confondu, avec une majorité de Maghrébins – sans surprise). Parmi les 60 autres pourcents, ils sont majoritairement Européens : vue la situation de l'Hexagone à la croisée des pays, c'est logique.

Enfin, il faut noter que les immigrées directes, si elles ont un taux de fécondité plus élevé que les natives (tendant vers 4 pour les Algériennes, contre moins de 2), font des filles dont le taux de fécondité s'aligne sur une moyenne de 2 (légèrement plus pour la première génération, et puis cela s'aligne complètement) selon la même source.

Bref, rebelote, il y a ici « un effet France », quand même certains descendants d'immigrés – notamment de troisième génération – éprouvent une forme de sentiment d'exil, de nostalgie pour une origine fantasmée, moitié selon ce qui peut se raconter dans des communautés (histoire familiale comprise), moitié selon ce que raconte la rumeur française elle-même, certes doucement nourrie au lait des témoignages d'immigrés et descendants d'immigrés. Sans parler de celles et ceux qui se laisseraient aller au délire étasunien du floydisme en France, actuellement ...

En somme, c'est raccord avec le transféminisme et le transgenrisme. Donc, au juste, comme en chimie et en plasturgie, il s'agit d'alliages de synthèse et de matières composites, qui néanmoins sont catalysés par une certaine francité (1, 2).

Pour finir, il n'y a qu'en cherchant du côté de la mémoire et l'héritage génétiques et épigénétiques, que peut être compris le débat. Je ne sais pas, d'aucun(e)s – sans distinction de race ni de rien – ne doivent pas tolérer les fragrances sudoripares et phéromonales de leurs concitoyens, car les préjugés racistes sont devenus rares (ou alors ils sont exaltés par ceux qu'ils viseraient même, pour se donner un genre floydiste j'imagine – ou, je ne sais pas, un genre medhiste), et encore plus rares les exactions racistes : elles se comptent en quelques centaines, pour des millions de personnes !

Même à supposer qu'en réalité il y en a le centuple (687 en 2019 multiplié par 100), sur 50.000.000 de +15 ans, cela fait une chance de 0,01% d'être victime d'une telle exaction. Et l'on escompte ici, que le racisme anti-blanc soit acté, voilà pourquoi on se lâche sur les multiplications. Le reste, ce sont des fantasmes, ou bien aussi beaucoup d'émois communautaristes et internautiques, de la part des « racisés » (à commencer par eux-mêmes dans leur façon de se positionner publiquement) comme de la part des supposés « non-racisés ». Bref, il y a des bulles médiatiques comme il y a des bulles financières, et bonne journée pseudo-raciste française chez vous. Mais bon, avez-vous remarqué comme il n'est même plus question de religion dans cet article ? Nous confondons tout et on se laisse tellement emporter, de nos jours. Mais vous avez déjà compris : c'est le même phénomène de bulle médiatique. Je ne sais pas, les gens ont besoin de croire qu'ils existent mieux ainsi, c'est-à-dire en militant.

À la fin, cet article ne dit pas s'il faut, ou non, laisser l'adhan raisonner dans les minarets, ni s'il faut laisser continuer les clochers résonner, pas plus s'il faut augmenter ou filtrer drastiquement l'immigration (bien que votre serviteur désapprouve le monothéisme ainsi que la standardisation pseudo-multiculturelle du capitalisme). On ne voit pas en quoi de simples constats placides engageraient un pronostic. La France est grandement irréligieuse aujourd'hui, et elle rend les gens irréligieux, ce qui n'empêche pas de se sentir une dimension « spirituelle » même quand on est irréligieux (1, 2) ni n'enjoint à abattre toutes les frontières, no-border totalement irréaliste (en effet, le racisme dans le monde, il est surtout le fait des civilisations non nord-atlantiques entre elles, présentement : ne soyons pas fermés d'esprit, ouvrons-nous sur d'autres horizons).

Pour un croyant Néo-Celtique européen tel que moi, archaïquement héritier de la culture Yamna, tout ceci donne l'impression qu'Ogmios en anime beaucoup par assimilation subconsciente. Mais bon. Vu que ça vient des USA, je parierais surtout sur l'influence du Coyote, c'est-à-dire sur une vaste étourderie.