La galère et la désespérance des mères SDF

Qui n'a pas été ému par ce film magnifique : le Kid ? Qui n'a pas versé une petite larme quand les services sociaux ont séparé le "père" nourricier et l'enfant ? S'il faut parfois placer des enfants pour leur assurer une protection, il est nécessaire et indispensable de ne pas pénaliser les pauvres mais de les aider.

Il faut appeler un chat, un chat : une femme qui se retrouve à la rue sans logement est une SDF.

Elle est à la merci de tous les dangers. Elle "joue" sa santé et celle de son enfant, leur sécurité.

Elle et son ou ses enfants ont besoin d'être protégés et accompagnés.



Chaque mère SDF a son histoire.

L'une a été expulsée de son domicile suite à un impayé de loyer, l'autre a dû quitter le domicile conjugal suite à des violences ou à cause d'une séparation.

Nous avons rencontré beaucoup de femmes dans la galère et à chaque fois les bénévoles ont été stupéfaits devant leur courage et leur volonté.

Leur seule panique c'est que les services sociaux leur prennent leur enfant.



Nicole - je vais l'appeler Nicole - est une jeune mère célibataire qui s'est retrouvée à la rue. Mère aimante et sérieuse elle a cherché a chaque fois à protéger sa fille de 5 ans et c'est ainsi qu'elle a toujours trouvé un hébergement chez des amis.

Les amis, cela a un temps.

Le 115 les a hébergées mais elles risquent elle et sa fille de passer d'un hébergement à l'autre.



Quid de la scolarité !



La mise à l'abri n'est pas garantie par l'État, par contre le service de protection de l'enfance est « sérieux » :

Une enquête est en cours parce que la fillette ne s'est pas présentée à l'école...

Dans quelle école peut-elle aller et pour combien de temps ?



Vendredi dernier la mère et sa fille étaient à Melun, samedi, elles sont placées à Meaux et le jeudi suivant mises à la porte.

Suite à notre intervention, elles vont retrouver un hébergement qui ne durera qu'un temps...

La mère est désespérée.

La protection de l'enfance est là pas loin avec la menace d'un placement de la fillette dans une famille d'accueil.



D'un côté la République est incapable de protéger des jeunes femmes en détresse et de l'autre elle les enfonce un peu plus en les menaçant de leur prendre leurs enfants !

C'est le monde a l'envers.

Cette jeune femme et d'autres dans une situation similaire ont besoin d'aide, d'accompagnement pour obtenir un logement les stabilisant

Elles ne veulent pas être assistées mais aidées.

Avec nos propres forces, limitées, sans subvention, les colibris solidaires d'Avon Fontainebleau, sud 77 et SOS hébergement ont sorti de la rue plusieurs jeunes.

Nous leur avons trouvé un studio et depuis plus d'un an ces jeunes sont à jour de leur loyer et ont trouvé un travail.



Ce que nous arrivons à faire avec les moyens limités qui sont les nôtres pourrait être fait beaucoup mieux par le CCAS ou le 115 .

La protection de l'enfance est utile mais "de grâce" pensez à renforcer le lien mère enfant et ne pénalisez pas la mère qui n'a qu'un "tort" c'est d'être pauvre !

Jean-François Chalot